আ.লীগ ও জাতীয় পার্টি থেকে একসঙ্গে ৫৬ জনের পদত্যাগ

লালমনিরহাট সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান ৫৬ জন ইউপি সদস্য একযোগে তাদের দলীয় পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।
সোমবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে তারা এ ঘোষণা দেন। তাদের মধ্যে ৪৪ জন আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং ১২ জন জাতীয় পার্টি সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান ইউপি সদস্য।
গণপদত্যাগ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহেন্দ্রনগর ইউপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি শাহাবুল হক।
এ সময় দলীয় পদ থেকে পদত্যাগের পটভূমি তুলে ধরে বক্তব্য দেন মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মমতাজ আলী সরকার, হারাটি ইউপির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও একই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য আজিজুল ইসলাম, রাজপুর ইউপির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও একই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম এবং খুনিয়গাছ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য লাল মিয়া।
শাহাবুল হক বলেন, ‘বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা পরস্পর আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির) সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই। এই সিদ্ধান্তের আলোকে দলীয় পদ থেকে গণপদত্যাগের ঘোষণা দিলাম।’
লালমনিরহাট সদর উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে শুধু বড়বাড়ি ইউপির চেয়ারম্যানসহ সদস্যরা সবাই বিএনপি সমর্থিত। তারা এই অনুষ্ঠানে ছিলেন না।
মহেন্দ্রনগর ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ মণ্ডল বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে ইউপি সদস্যরা একটি অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। পরে তিনি জানতে পেরেছেন, সদরের ৮টি ইউপির দলীয় সমর্থিত সদস্যরা দলীয় পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।