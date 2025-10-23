স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সরিয়ে ভালো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে অযোগ্য আখ্যা দিয়ে বলেছেন, ‘তিনি আপাদমস্তক ভালো মানুষ হলেও গুড ফর নাথিং (অকর্মণ্য)। বিভিন্ন কারণে আর্মস ফোর্সেস সম্পর্কে সিরিয়াস কোনও ডিশিসন নিতে পারছে না। সে জন্য আমরা বার বার বলেছি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে সরিয়ে ভালো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক।’
বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুর রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে এবি পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে সভা করে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ এই উপদেষ্টা থাকলে আগামী ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
তিনি বলেন, ‘আমরা যারা ন্যায্যতার আওয়াজ তুলে যারা দিল্লির বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি, এমন অনেককে হুমকির মুখে রাখা হয়েছে। তাদের আসন্ন নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়ার জন্য এই আর্মড ফোর্সেস, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা একসঙ্গে কাজ করবে বলে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি।’ ইতিমধ্যে এর কিছু আলামত আছে বলে দাবি করেন তিনি।
ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, ‘ক্যান্টনমেন্টে যাদের এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তারা আওয়ামী লীগের দোসর, দালাল, তারা ক্রিমিনাল গ্যাং। তাদের নাম ও সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করাসহ কিছুই করা হয়নি। আমাদের অনবরত প্রেসারের কারণে নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিষয়ে আমরা বারবার বলেছি, এই মানুষগুলোকে আইনের আওতায় না এনে কেন ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা সরকারের কাছে বারবার দাবি করেছি।’
তিনি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ‘অযোগ্য’ লোক বরে দাবি করে বলেন, ‘তা সরিয়ে ভালো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখবেন, কিছু সাবেক সে না কর্মকর্তা আছে এবং তাদের কিছু দালাল বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক আছে- তারা বারবার বলে আমরা নাকি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিচ্ছি। সেনাদের বিচার চেয়ে আমরা রাষ্ট্র ও সরকারকে সেনাবাহিনীর মুখোমুখি করছি। এসব করলে সেনাবাহিনী নাকি দুর্বল হয়ে যাবে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাবে বলে বলার চেষ্টা করে।’
তিনি বলেন, ‘৫০/৬০/১০০ ক্রিমিনাল একটা সংগঠনে থাকলে সংগঠন বেশি দুর্বল হওয়ার কথা। বরং সংগঠনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হলে আমরা বর্জ্যগুলোকে আলাদা করতে বলেছি। সেনাবাহিনীর বর্জ্যগুলোকে একটা ব্যবস্থাপনার অধীনে আনতে বলেছি।’
সমাবেশে রংপুর-৩ আসনের এবি পার্টির প্রার্থী হিসেবে মোস্তাফিজার রহমানকে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির নেতৃবৃন্দ।