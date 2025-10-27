X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘প্রথম আলো-ডেইলি স্টার দিল্লির দালাল, শিবির রগ কাটে এ প্রোপাগান্ডা তারা ছড়িয়েছে’

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪৯
ছাত্রশিবির আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনটির সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে রগ কাটার অভিযোগকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার পরিকল্পিত অপপ্রচার বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি ‍নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে কুড়িগ্রাম শহরের পৌর টাউনহল মার্কেটের কনফারেন্স রুমে কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রশিবির আয়োজিত নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীর প্রশ্নে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শিবির সেক্রেটারি বলেন, ‘যখন রংপুরে এমন প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, রংপুরে কার রগ কাটছে, তখন প্রশ্নকারী বলেন, এখানে না রাজশাহীতে কেটেছে শুনেছি। যখন রাজশাহীতে এমন প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করি রাজশাহীতে কার কাটছে, তখন প্রশ্নকারী বলেন, এখানে না চট্টগ্রামে কেটেছে শুনেছি। কিন্তু কোথায় কার রগ কাটে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না।’

শিবিরের বিরুদ্ধে রগ কাটার অভিযোগকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার অপপ্রচার দাবি করে শিবিরের এ নেতা বলেন, ‘২০১৩ সালে প্রথম আলো ষড়যন্ত্র করে রিপোর্ট করেছিল। তারা বলেছিল, শিবিরের কিছু লোক এমন (রগ কাটছে) করেছে। কিন্তু তাদের নাম কী? পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি কেন? তাদেরতো আওয়ামী লীগ আমলে গ্রেফতার করার কথা ছিল। করে নাই কেন? এত স্বজনপ্রীতি কি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের ছিল? সে সময় তো ছাত্রশিবিরের ৩১ শতাংশ লোক গুমের শিকার হয়েছিল।’

‘তারা (রগ কাটার) কোনও প্রমাণ পায়নি। এগুলো মিথ্যা প্রপাগান্ডা, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার যারা দিল্লির দালাল পত্রিকা তারা এমনটা ছড়িয়েছে। তারা একটা ন্যারেটিভ দাঁড় করিয়ে ইসলামের সঙ্গে যাতে আমাদের সম্পর্ক না থাকে, আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই চক্রান্ত করা শুরু করে। আশা করি, সেই চক্রান্তের ফাঁদে আপনারা পা দেবেন না ইনশাআল্লাহ।’ উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন তিনি।

‘শিবিরকে রগ কাটা বলে কারণ ওরা অন্য কোনও উসিলাতো পায় না। শিবিরকে তো বলতে পারে না আপনি চরিত্রহীন, শিবিরকে বলতে পারে না আপনি ধর্ষক, আপনি ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ! শিবির যেটা করে না তারা সেটা বলে মানুষকে শিবির থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে।’ যোগ করেন ‍নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

আগামী নির্বাচনে জামায়াত-শিবির বিজয়ী হলে শরিয়াহ আইন চালু করবে কি না- অপর এক শিক্ষার্থীর এমন প্রশ্নে ‍নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘শিবিরতো ক্ষমতায় যাবে না। তবে শিবিরের অনেক সাবেক নেতাকর্মী জামায়াতে আছে। তারা যদি ক্ষমতায় যান তাহলে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করবেন। শরিয়াহ অনেক আইনতো আমাদের প্রচলিত আইনে বহাল রয়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্য যা করা প্রয়োজন হবে তারা তেমনটা করবেন।’

অনুষ্ঠানে জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শাহজালাল সবুজ, ছাত্রশিবির কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সেক্রেটারি মোবাশ্বের রাশেদ্বীন, পলিটেকনিক শাখা সভাপতি মোস্তাক তাহমিদ মুঈনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীপ্রথম আলোডেইলি স্টারছাত্রশিবির
সম্পর্কিত
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বগুড়ায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
সর্বশেষ খবর
ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে ভাবা উচিত: পুতিনকে ট্রাম্প
ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে ভাবা উচিত: পুতিনকে ট্রাম্প
জামালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪
জামালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪
থাইল্যান্ডের কাছে এবার আরও বড় ব্যবধানে হার বাংলাদেশের
থাইল্যান্ডের কাছে এবার আরও বড় ব্যবধানে হার বাংলাদেশের
নার্সের ধর্ষণ মামলায় চিকিৎসক কারাগারে
নার্সের ধর্ষণ মামলায় চিকিৎসক কারাগারে
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media