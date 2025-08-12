X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সুনামগঞ্জে ৪ জন নিহত: বাস চালক রিমান্ডে

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০
দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা

সুনামগঞ্জের বাহাদুরপুরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ চার জন নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার বাস চালক জাকির আলমের (৩৬) দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ জসিম এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

পুলিশ জানায়, গত বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের বাহাদুরপুর এলাকায় বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আফসানা জাহান খুশী (১৭), আলীপাড়ার বাসিন্দা শফিক মিয়া (৭৫), সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্নেহা চক্রবর্তীসহ (১৭) ৪ জন। দুর্ঘটনার পরদিন বৃহস্পতিবার সিলেট থেকে গাড়ি চালককে গ্রেফতার করে সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করে র‌্যাব।

মামলার বাদী হাইওয়ে থানার এসআই নাজমুল হক জানান, বাস-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় আজকে বাস চালকের ৭ দিনের রিমান্ডের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলাম। পরে আদালত আসামির ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনারিমান্ড
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
