শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সাদা পাথর চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৫

সিলেট প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:১৫
পাথর লুট হওয়ার পর সেখানকার পরিস্থিতি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পাথর লুট ও চুরির ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলার পর এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তারা হলেন- কোম্পানীগঞ্জের কালাইরাগ গ্রামের মৃত সিকন্দর আলীর ছেলে মোহাম্মদ কামাল মিয়া (পিচ্চি কামাল), একই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে আবু সাঈদ (২১) ও কোম্পানীগঞ্জের নাজিরগাঁও গ্রামের মৃত মনফর আলীর ছেলে আবুল কালাম (৩২)। এ ছাড়া ক্রাশ করা সাদা পাথর ট্রাকযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপোস্টে গ্রেফতার হন কোম্পানীগঞ্জের লাছুখাল গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে ইমান আলী (২৮) ও একই গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে  (৩৫) ডাম্প ট্রাক ভর্তি সাদা পাথরসহ গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে আটকদের খনিজ সম্পদ অধিদফতরের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি উজায়ের আল মাহমুদ আদনান।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার ও জজড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

এদিকে, পর্যটন কেন্দ্র ও সরকারি গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাটের ঘটনায় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে থানায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) মহাপরিচালক আনোয়ারুল হাবির।

মামলার বিবরণে বলা আছে, অজ্ঞাত কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করা হয়েছে মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছে, তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

/এফআর/
বিষয়:
চুরিঅপরাধ
রাশিয়া শক্তিশালী দেশ, জেলেনস্কির উচিত সমঝোতা করা: ট্রাম্প
অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির চিরবিদায়
শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ পড়ানো ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ আটক ৩
মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না: ড. ইউনূস
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
