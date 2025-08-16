সাদা পাথর চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ৫

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পাথর লুট ও চুরির ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলার পর এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তারা হলেন- কোম্পানীগঞ্জের কালাইরাগ গ্রামের মৃত সিকন্দর আলীর ছেলে মোহাম্মদ কামাল মিয়া (পিচ্চি কামাল), একই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে আবু সাঈদ (২১) ও কোম্পানীগঞ্জের নাজিরগাঁও গ্রামের মৃত মনফর আলীর ছেলে আবুল কালাম (৩২)। এ ছাড়া ক্রাশ করা সাদা পাথর ট্রাকযোগে নিয়ে যাওয়ার সময় চেকপোস্টে গ্রেফতার হন কোম্পানীগঞ্জের লাছুখাল গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে ইমান আলী (২৮) ও একই গ্রামের শহীদ মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে (৩৫) ডাম্প ট্রাক ভর্তি সাদা পাথরসহ গ্রেফতার করা হয়।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে আটকদের খনিজ সম্পদ অধিদফতরের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি উজায়ের আল মাহমুদ আদনান।
তিনি জানান, এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার ও জজড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।
এদিকে, পর্যটন কেন্দ্র ও সরকারি গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাটের ঘটনায় শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে থানায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) মহাপরিচালক আনোয়ারুল হাবির।
মামলার বিবরণে বলা আছে, অজ্ঞাত কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করা হয়েছে মর্মে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছে, তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।