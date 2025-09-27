X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সিলেটে অটোরিকশা বন্ধ না হলে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি, বাসদের দুই নেতা গ্রেফতার

সিলেট প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭
৮ অক্টোবর থেকে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে বাস মালিক সমিতি

সিলেট নগরে আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও টমটম চলাচল বন্ধের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ৮ অক্টোবর থেকে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে বাস মালিক সমিতি। 

এদিকে, ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে বৈধতা চেয়ে মিছিল-সমাবেশ করার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান দুই সংগঠককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত বুধবারের মিছিল থেকে হামলা চালিয়ে কয়েকটি অটোরিকশা ও মাইক্রোবাস ভাঙচুরের ঘটনায় করা মামলায় শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- বাসদ সিলেটের আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেটের সভাপতি আবু জাফর এবং বাসদ সিলেটের সদস্যসচিব ও ব্যাটারিচালিত রিকশা ভ্যান ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগরের সভাপতি প্রণব জ্যোতি পাল। তাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের দাবিতে ও অটোরিকশা, ট্রাক, লেগুনার ওপর হামলার প্রতিবাদে বন্দরবাজারে দুপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জেলা বাস-মিনিবাস কোচ ঐক্য পরিষদ। এতে পরিষদের সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা কারও সঙ্গে ঝামেলা করতে চাই না। নগর থেকে অটোরিকশা বন্ধের ব্যাপারে প্রশাসনের অভিযানের সঙ্গে আমাদের সমর্থন রয়েছে। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পূজা চলবে। আমরা ৭ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে যারা আমাদের শ্রমিকের গায়ে হাত দিয়েছে, তাদের বিচার করতে হবে। অন্যথায় ৮ অক্টোবর থেকে আমরা রাজপথে সব পরিবহন বন্ধ করে দেবো। সিলেট থেকে সব পরিবহন বন্ধ হয়ে গেলে অটোরিকশা কীভাবে যাত্রীদের কাভার দেয়, সেটি আপনারা বিবেচনা করবেন।’ সমাবেশে পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবহন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। 

গ্রেফতার বাসদের দুই নেতা

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, গত বুধবার সিলেটে অনুষ্ঠিত অটোরিকশা চালকদের মিছিল থেকে উপশহর মাইক্রোবাস স্ট্যান্ড, চৌহাট্টা পয়েন্ট ও বন্দবাজারের কোর্ট পয়েন্ট এলাকায় কয়েকটি মাইক্রোবাস, লেগুনা এবং অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়। এসব ঘটনায় মো. আবুল কালাম ও মো. রুবেল নামের দুই ব্যক্তি বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় দুটি মামলা করেছেন। দুই মামলায় আবু জাফর ও প্রণব জ্যোতি পালকে গ্রেফতার করা হয়।’

এর আগে দুপুর ১২টার দিকে নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ত করে ব্যাটারিচালিত যানের নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানসহ আট দফা দাবিতে মিছিল হয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগরের উদ্যোগে আয়োজিত এ মিছিল শেষ হয় নগরের চৌহাট্টা এলাকায়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। বেলা দেড়টার দিকে কর্মসূচি শেষ হয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেটের সভাপতি আবু জাফরের সভাপতিত্বে সমাবেশ সঞ্চালনা করেন ব্যাটারিচালিত রিকশা ভ্যান ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগরের সভাপতি প্রণব জ্যোতি পাল।

পাশাপাশি বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের কোর্ট পয়েন্টে সিলেট জেলা সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে সমাবেশ হয়। ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল বন্ধ এবং গত বুধ ও বৃহস্পতিবার এসব যানের চালকদের দ্বারা সিএনজি অটোরিকশা, ট্রাক, লেগুনার ওপর হামলার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচি থেকে হামলাকারী এবং তাদের ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। এ দাবি জানানোর তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান দুই সংগঠককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে মহানগর পুলিশের উদ্যোগে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। এতে কয়েক শতাধিক অবৈধ যানবাহন আটকের পাশাপাশি মামলা করা হয়। অভিযানের অংশ হিসেবে গত বুধবার নগরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অটোরিকশার চার্জিং পয়েন্টেও অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অভিযানের প্রতিবাদে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে নগরে বিক্ষোভ করেন কয়েক শ চালক। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে কয়েকটি সিএনজি অটোরিকশাসহ যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

/এএম/
বিষয়:
পরিবহন ধর্মঘটগ্রেফতারমামলাবাসদঅটো রিকশা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media