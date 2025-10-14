X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
বড় ভাইয়ের চাপাতির কোপে ছোট ভাই নিহত

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৫২
হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন

হবিগঞ্জ শহরে বড় ভাইয়ের চাপাতির কোপে ছোট ভাই মনির হোসেন (২২) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত বড় ভাইকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে শহরের যশেরআব্দা এলাকার খোয়াই বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত মনির হোসেন ওই এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে ও পেশায় কসাই ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মনির হোসেন বিভিন্ন বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গরু জবাইয়ের কাজ করতেন। ঘটনার রাতে মনির তার বড় ভাই মাদকাসক্ত রনি মিয়া ও প্রতিবেশী রাজন মিয়াকে মাদক সেবনে বাধা দেন। এ সময় মনিরের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একতে রনি ও রাজন ক্ষিপ্ত হয়ে গরু জবাইয়ের চাপাতি দিয়ে মনিরকে এলোপাতাড়ি কোপায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে হবিগঞ্জ সদর থানার ওসি এ কে এম শাহাবুদ্দিন শাহীন ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে পুলিশের এসআই নিহতের লাশ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান। ঘটনার পরপরই অভিযান চালিয়ে ঘাতক রনিকে আটক করা হয়েছে।

ওসি একে এম শাহাবুদ্দিন শাহীন বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাইয়ের চাপাতির কোপে ছোট ভাই নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকায় শোক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

