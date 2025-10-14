বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ মেয়েশিশুর মৃত্যু

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার চাঁনপুর চা-বাগানে বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিন মেয়েশিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবার ও স্বজনদের আহাজারি চলছে। তিন শিশুর মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার দেওরগাছ ইউনিয়নের চাঁনপুর চা-বাগানে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত তিন শিশু হলো- উপজেলার রামগঙ্গা এলাকার সেলিম মিয়ার মেয়ে মোছকান আক্তার (১৩), সাজিদ আলীর মেয়ে শামীমা আক্তার (১২) ও মজিদ আলীর মেয়ে ছানিয়া আক্তার (৯)।
চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মোজাম্মেল হোসেন পানিতে ডুবে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, পরিবারের সঙ্গে তিন শিশু দেওরগাছ ইউনিয়নের চাঁনপুর চা-বাগানে আত্মীয় আলম খানের মেয়ের বিয়েতে আসে। আজ ছিল বিয়ের দিন।
মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির এক পাশে বিয়ের আয়োজন চললেও শিশুরা খেলতে খেলতে পুকুরপাড়ে গিয়ে গোসল করার জন্য পানিতে নামে। পুকুরে গোসল করতে নামার পর সাঁতার না জানা তিন শিশু একে একে পানিতে তলিয়ে যায়। পরে স্বজনরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পুকুরে নামেন। একে একে তিন শিশুকে উদ্ধার করে চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত তিন শিশু একে অপরের চাচাতো বোন। একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের আহাজারিতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খাইরুন আক্তার বলেন, ‘রামগঙ্গা এলাকায় পুকুর না থাকায় সাঁতার না জানা তিন শিশু চাঁনপুরে বিয়েতে এসে পুকুরের পানিতে গোসল করতে নেমে তলিয়ে যায়। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।’