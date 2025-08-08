জুলাই আন্দোলনের এক বছর: শিক্ষার মৌলিক কোনও সংস্কার হয়নি

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হলো। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এ সময়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষা খাতের সংস্কারও আলোচনায় স্থান পায়। বিগত এক বছরে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। যদিও শিক্ষার মৌলিক কোনও সংস্কার এখনও দৃশ্যমান হয়নি। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রায় বছরজুড়ে শিক্ষাঙ্গনে ছিল অস্থিরতা।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার একদিন আগে থেকেই বেদখল হতে থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের চেয়ার। নির্বিচারে দখল করে নেওয়া হয় প্রতিষ্ঠান-প্রধানের পদ। জোর করে পদত্যাগ করানো হয় সহকারী শিক্ষকদেরও। কেউ পদত্যাগ করতে না চাইলে তাকে নির্যাতন করা হয়, অপমান করা হয়। এমনকি জুতার মালা পরিয়ে দেওয়া, কিংবা বিবস্ত্র করেও নির্যাতন করার ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষকদের জোর করে পদত্যাগ করানোর এসব ঘটনা রোধ করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিলেও এ অবস্থা চলতে থাকে প্রায় বছরজুড়েই।
২০২৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ জোর করে পদত্যাগ ও শিক্ষকদের হেনস্তা বন্ধের নির্দেশনা জারি করে। ওই নির্দেশনায় বলা হয়, ‘লক্ষ করা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও শিক্ষকদের জোরপূর্বক পদত্যাগ ও নানাভাবে হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
শিক্ষকদের জোর করে পদত্যাগ করানোর ঘটনায় ওই সময়ের শিক্ষা উপদেষ্টা, বর্তমানে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধের আহ্বান জানান।
সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, ‘বেআইনি ও অপরাধমূলক কর্মকা-ে অংশগ্রহণকারী এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’ দেখা গেছে, এই নির্দেশনার পরও জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের। অন্যায়ভাবে পদত্যাগের ঘটনায় কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আইনগত ব্যবস্থা তো দূরের কথা, অনেক শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ জোর করে পদত্যাগ করানো শিক্ষকদের বেতন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা জারি করে।
নির্দেশনায় বলা হয়, ‘জোরপূর্বক পদত্যাগ ও এর পেছনে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে- তাদের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। তদন্ত প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালু থাকবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেওয়া হয়।’ বাস্তবতা হচ্ছে, এখনও অনেক শিক্ষক যেমন বেতন পাচ্ছ্নে না, তেমনই এমপিওভুক্ত অনেক শিক্ষক ঘরে বসে বেতন উঠাতে পারলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছেন না। এসব ঘটনায় একাধিক প্রতিবেদন বাংলা ট্রিবিউনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট অনেকেই বলছেন- গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে অনেক শিক্ষকই নিজ নিজ স্কুল-কলেজে যেতে পারছেন না। সারা দেশে জোর করে পদত্যাগ করানোর ঘটনা প্রায় দুই হাজার ধরা হলেও সরকারিভাবে এর কোনও হিসাব নেই। বাংলা ট্রিবিউনের পক্ষেও এ সংখ্যার সত্যতা খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু দুঃখজনক, আমি এসে দেখছি অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজগুলোতে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নেই। আমি গত কয়েক মাসে পরীক্ষা থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছি। তবে প্রতিটি কলেজ মনিটরিং করার প্রয়োজন আছে, কলেজগুলো মনিটরিং করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আগামী তিন মাসের মধ্যে কলেজগুলো মনিটরিং করে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো।’
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন
বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, দেশের জাতীয় নেতা এবং বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার নামও পরিবর্তন করা হয়।
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির সুযোগ
সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আন্দোলনের মুখে চলতি বছরের শুরুতে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো এমপিওভুক্ত ও পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
এ জন্য ২০১৮ সালের নীতিমালা সংশোধন করা হয়। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য ‘স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন, পাঠদান, স্বীকৃতি, পরিচালনা ও জনবল কাঠামো এবং এমপিও নীতিমালা, ২০২৫’ জারি করা হয় ২০২৫ সালের ২৫ জুন।
জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মো. সাইফুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এমপিও নীতিমালা করা হয়েছে। ইবতেদায়ির শিক্ষকরা বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মতোই সুযোগ-সুবিধাসহ বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পাবেন।’
‘জুলাই শহীদ স্মৃতি বৃত্তি’ চালু
‘জুলাই শহীদ স্মৃতি বৃত্তি’ চালু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে মাসব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর হাতে গত ১ জুলাই ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি বৃত্তির’ চেক তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এই বৃত্তির অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজ ও ইনস্টিটিউটের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন সহায়তা প্রদান করা হবে। এ বছর ৭২৫টি প্রতিষ্ঠানের ২ হাজার ৪০ জন শিক্ষার্থী এই বৃত্তি পাবেন। দেশের প্রায় ২ হাজার ২৫০টি কলেজ এবং ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর অভিভাবক প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে উন্নীত
দীর্ঘদিনের দাবির পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গত ২৯ জুলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দশম গ্রেডে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ১২৪/২০২২ নম্বর সিভিল রিভিউ পিটিশনে সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ অনুসারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫ জন প্রধান শিক্ষকের বিদ্যমান ১১তম থেকে দশম গ্রেড বেতন স্কেলে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ধারাবাহিকতায় দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে উন্নীতকরণ যৌক্তিক বিবেচিত হওয়ায় সরকার সারা দেশে ৬৫ হাজার ৫০২ জন প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল বিদ্যমান ১১তম গ্রেড (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এবং ১২তম গ্রেড (প্রশিক্ষণবিহীন) থেকে দশম গ্রেডে উন্নীত করতে সম্মতি দিয়েছে।
প্রাথমিকের ৩৪ হাজার শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ ও পদোন্নতির উদ্যোগ
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
গত ২৯ জুলাই মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে ৬৫ হাজার ৫০২টি। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ৩১ হাজার ৩৯৬ জন কর্মরত আছেন। আর শূন্য পদ রয়েছে ৩৪ হাজার ১০৬টি। শূন্য পদগুলোর মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ দুই হাজার ৬৪৭টি।
এছাড়া গত ২ জুলাইয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পদের নাম বদলে করা হয়েছে শুধু ‘শিক্ষক’।
ভাগ্য খুলছে বেসরকারি কলেজের অনার্স শিক্ষকদের
দেশের ৩১৫টি বেসরকারি কলেজের অনার্স-মাস্টার্স স্তরের প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষককে এমপিওভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৮ সালের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা সংশোধন করে শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সদ্য বিদায়ী সিনিয়র সচিব (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক সংযুক্ত) সিদ্দিক জোবায়ের বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এমপিওভুক্তি বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’
এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. মজিবুর রহমান এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এমপিওভুক্তির বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যাবে।’
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা
নবম গ্রেড থেকে নিচের মূল বেতনের ১০ শতাংশ হারে এবং দশম গ্রেড থেকে ওপরের দিকে মূল বেতনের ১৫ শতাংশ হারে প্রতি বছর বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এই বিশেষ সুবিধা আগামী ১ জুলাই থেকে প্রতি বছর পাবেন। গত ৩০ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করে।
প্রাথমিকের বৃত্তি চালু
২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা চালু হওয়ার পর থেকে বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালে এটি আবার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তখন তা বাস্তবায়ন হয়নি। তবে বিকল্প হিসেবে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় মেধাবৃত্তি। এছাড়া দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য চালু রাখা হয় উপবৃত্তি। দীর্ঘদিন পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এই বৃত্তি চালু করতে যাচ্ছে। গত ১৭ জুলাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এ সংক্রান্ত পত্র দিয়েছে দেশের সব উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের। এই বৃত্তির ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্ডার গার্টেন স্কুল।
সরকারের এ সিদ্ধান্তকে হঠকারী ও বৈষম্যমূলক বলছেন কিন্ডার গার্টেন শিক্ষকরা। গত ২৪ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন ঐক্য পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়।
কারিকুলাম বাদ, আবার নতুন ফ্রেমওয়ার্ক
২০২৭ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে চালু হতে যাচ্ছে পরিমার্জিত নতুন জাতীয় শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম)। এরপর তা ধাপে ধাপে মাধ্যমিকের দশম শ্রেণি এবং উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই এই নতুন কারিকুলামের একটি প্রাথমিক কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শুরু করা নতুন কারিকুলাম স্থগিত করে ২০১২ সালের (২০১৩ সাল বাস্তবায়ন শুরু) কারিকুলাম ফিরিয়ে এনেছে অন্তর্বর্তী সরকার। পুরো এই করিকুলাম থেকে বের হয়ে পরিমার্জিত নতুন কারিকুলামে ফেরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘নতুন কারিকুলাম এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হবে, যাতে ২০২৭ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু করা যায়।’
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজ নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি কার্যক্রমেরও অনুমতি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৯ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন দেয় ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে।
এর আগে, ২০১৭ সাল থেকে এই সাতটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিল করে সাতটি কলেজ নিয়ে নতুন করে ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার।
সরকারি সাতটি কলেজ হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাংলা কলেজ কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ এবং সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সরকারি সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ একটি বন্দোবস্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল, ৩৮ হাজার শিক্ষার্থী তখন আবেদন করেছিল। টাকা দিয়ে ফরম জমাও দিয়েছিল। এই শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম আমরা বন্ধ করতে পারি না। যার ফলে বিশেষ বন্দোবস্তে ফিরতে চাচ্ছি। ভর্তি বিজ্ঞপ্তির মাঝখানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব (অধিভুক্তি) ছেড়ে দিয়েছিল। যার ফলে এই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছিল। তাই বিদ্যমান কাঠামোতে রেখে এই ব্যাচটাকে কন্টিনিউ করাতে হবে। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে তাই এই ছাত্রদের দায়িত্ব বর্তায় প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম আরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১০ সালের আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। আরও কিছু কাজ বাকি আছে। এখনও খসড়া চূড়ান্ত হয়নি।’