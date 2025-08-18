X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউজিসি সদস্য হলেন অধ্যাপক আইয়ূব ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১০
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ূব ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে যোগদান করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ূব ইসলাম। সোমবার (১৮ আগস্ট) তিনি যোগদান করেন।

রবিবার (১৭ আগস্ট) অধ্যাপক ড. আইয়ূব ইসলামকে চার বছরের জন্য কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

এ নিয়োগাদেশ তার যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হয়। প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী তিনি অব্যবহিত পূর্বপদে সর্বশেষ বেতন-ভাতাসহ প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি পাবেন।

উল্লেখ্য, ড. আইয়ূব ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেসের উপদেষ্টা এবং এমবিএ প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব অ্যাবারডিন থেকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন।

প্রফেসর ড. আইয়ূব ইসলাম কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ, চ্যান্সেলর্স অ্যাওয়ার্ড, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে অসাধারণ সাফল্যের জন্য ট্যালেন্টপুল স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। এছাড়া পিএইচডি প্রোগ্রামে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ লাভ করেন।

/এসএমএ/আরকে/
বিষয়:
ইউজিসি
সম্পর্কিত
ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ পেয়েছেন ১৫৯ জন বাংলাদেশি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাদ ধসের ঘটনা তদন্তে ইউজিসির কমিটি গঠন
সর্বশেষ খবর
পাওয়ার হিটিং কোচের সঙ্গে কী কাজ করলেন ক্রিকেটাররা
পাওয়ার হিটিং কোচের সঙ্গে কী কাজ করলেন ক্রিকেটাররা
প্রকৃতি ও পানির প্রতি সদয় হতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
প্রকৃতি ও পানির প্রতি সদয় হতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ
রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ
শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বাবা–মায়ের করণীয়গুলো জেনে নিন
শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বাবা–মায়ের করণীয়গুলো জেনে নিন
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media