ইউজিসি সদস্য হলেন অধ্যাপক আইয়ূব ইসলাম

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে যোগদান করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ূব ইসলাম। সোমবার (১৮ আগস্ট) তিনি যোগদান করেন।
রবিবার (১৭ আগস্ট) অধ্যাপক ড. আইয়ূব ইসলামকে চার বছরের জন্য কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।
এ নিয়োগাদেশ তার যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হয়। প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী তিনি অব্যবহিত পূর্বপদে সর্বশেষ বেতন-ভাতাসহ প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি পাবেন।
উল্লেখ্য, ড. আইয়ূব ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক ও চিটাগং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেসের উপদেষ্টা এবং এমবিএ প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব অ্যাবারডিন থেকে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন।
প্রফেসর ড. আইয়ূব ইসলাম কমনওয়েলথ অ্যাকাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ, চ্যান্সেলর্স অ্যাওয়ার্ড, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে অসাধারণ সাফল্যের জন্য ট্যালেন্টপুল স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। এছাড়া পিএইচডি প্রোগ্রামে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ লাভ করেন।