আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যাবেন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা

প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষকদের মহাসমাবেশ থেকে দাবি নিয়ে আলোচনা করতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যাবেন সহকারী শিক্ষকদের ছয় সংগঠনের ১২ নেতা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ। উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি।
মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, প্রধান উপদেষ্টার দফতর থেকে একটি প্রতিনিধিদল আমাদের সমাবেশ আসবেন। তারা আমাদের ছয়টি সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকে নিয়ে উপদেষ্টার কার্যালয়ে যাবেন। সেখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
এর আগে, শনিবার ভোর থেকে তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষকরা। সকাল ১০টার দিকে সমাবেশ শুরু হয়। তাদের দাবিগুলো হলো– বেতন স্কেল ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, শতভাগ পদোন্নতি এবং উন্নীত ও উচ্চতর স্কেল পৃথকীকরণ।