জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালা জারি

মাধ্যমিক পর্যায়ের অষ্টম শ্রেণির জন্য ‘জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৫’ জারি করেছে সরকার। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ নীতিমালাটি জারি করে।
নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত বা স্বীকৃত মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়করত অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ২৫ শতাংশ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে সপ্তম শ্রেণির সব প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে অংশ নেওয়া যাবে।
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, গণিত ১০০ এবং বিজ্ঞান ৫০ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৫০ নম্বর মিলিয়ে মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার জন্য সময় ৩ ঘণ্টা।
শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা ও কোটা দুই ধরনের বৃত্তি দেওয়া হবে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দুই ধরনের বৃত্তি দেওয়া হবে। ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি। সব ধরনের বৃত্তির ক্ষেত্রে ছাত্রী ৫০ শতাংশ ও ছাত্র ৫০ শতাংশ নির্ধাতে থাকবে। তবে নির্ধারিত এই কোটায় প্রার্থী না পাওয়া গেলে ছাত্রদের দ্বারা ছাত্রী এবং ছাত্রীদের দ্বারা ছাত্র কোটা পূরণ করা যাবে।
জাতীয়ভাবে মোট বৃত্তির সংখ্যা নির্ধারণ করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। উপজেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র হবে সুবিধাজক প্রতিষ্ঠানে।