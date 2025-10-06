X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান পদে নিয়োগ বন্ধের আদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২১আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২১
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এর ফলে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধ্যক্ষ. উপাধ্যক্ষ প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার নিয়োগ দিতে পারবে না। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

সোমবার (৬ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে।

অফিস আদেশে বলা হয়, সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধানের (অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সুপার ও সহকারী সুপার) নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর মাধ্যমে হবে মর্মে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান/সহকারী প্রধান পদে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রাখারও অনুরোধ করা হয় আদেশে।

 

বিষয়:
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগশিক্ষা মন্ত্রণালয়শিক্ষক
