কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯১.৯৭ শতাংশ

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছর মেয়াদী ২০২৩ সালের কামিল (মাস্টার্স) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় ৯১.৯৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।
ভাইস চ্যান্সেলর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও আমানত। মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থায় রূপ দিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। চলতি বছরেই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট ও সনদজট মুক্ত হবে।’
এ বছর সিজিপিএ-এর ভিত্তিতে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে সরকারি মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকা। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা ঢাকা। তৃতীয় স্থান অর্জন করে খুলনা আলীয়া কামিল মাদ্রাসা ও চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা।
গত ১৪ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.result.iau.edu.bd পাওয়া যাবে।