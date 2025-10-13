X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯১.৯৭ শতাংশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১
গত ১৪ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় (ফাইল ছবি)

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক বছর মেয়াদী ২০২৩ সালের কামিল (মাস্টার্স) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ পরীক্ষায় ৯১.৯৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও আমানত। মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থায় রূপ দিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। চলতি বছরেই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট ও সনদজট মুক্ত হবে।’

এ বছর সিজিপিএ-এর ভিত্তিতে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে সরকারি মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকা। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা ঢাকা। তৃতীয় স্থান অর্জন করে খুলনা আলীয়া কামিল মাদ্রাসা ও চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা।

গত ১৪ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.result.iau.edu.bd পাওয়া যাবে।

/এসএমএ/এমএইচআর/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপরীক্ষা
সম্পর্কিত
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
শিক্ষক‌দের সুষম ও মর্যাদাসম্পন্ন বেতন কাঠামোসহ ১২ দফা দা‌বি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
সর্বশেষ খবর
গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েও ‘কর্পোরেট’ রিফাতের চাওয়া...
গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েও ‘কর্পোরেট’ রিফাতের চাওয়া...
ক্যানসার চিকিৎসায় ৬টি লিনাক মেশিন কিনছে সরকার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
ক্যানসার চিকিৎসায় ৬টি লিনাক মেশিন কিনছে সরকার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ
প্রশংসনীয় কাজের জন্য পিপিএম-বিপিএম পদক পাচ্ছেন ৬ পুলিশ সদস্য
প্রশংসনীয় কাজের জন্য পিপিএম-বিপিএম পদক পাচ্ছেন ৬ পুলিশ সদস্য
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media