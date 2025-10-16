X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভালো ফ‌লের ধারাবাহিকতায় নটরডেম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৬
ভালো ফলে উচ্ছ্বসি নটরডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় বসেছিলেন ৩ হাজার ২৫১ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৩ হাজার ২২৬ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬০ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত ফলাফলে এসব তথ্য জানা গেছে।

গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় রাজধানীর নটরডেম কলেজ থেকে ৩ হাজার ২৬৯ জন অংশ নেন। পাস করেন ৩ হাজার ২৬৩ শিক্ষার্থী। সে হিসাবে পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

এ বছর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২ হাজার ৪৫৪ জন। আর গতবছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ২৬১৮ শিক্ষার্থী।

ফলাফল নিয়ে খুশি বলে জানিয়েছেন নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও। তিনি বলেন, ‘আমাদের রেজাল্ট অন্যান্য বছরের মতো এবারও বেশ ভালো হয়েছে। এবার পাসের হার কম, এর প্রভাব কমবেশি সব কলেজেই পড়বে। আমাদের কলেজে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করেছে। আমাদের কলেজের আট জন শিক্ষার্থী অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল।’

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে ১৯ শতাংশ। ২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

জানা গেছে, এবার ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২, রাজশাহীতে ৫৯ দশমিক ৪০, কুমিল্লায় ৪৮ দশমিক ৮৬, যশোরে ৫০ দশমিক ২০, চট্টগ্রামে ৫২ দশমিক ৫৭, বরিশালে ৬২ দশমিক ৫৭, সিলেটে ৫১ দশমিক ৮৬, দিনাজপুরে ৫৭ দশমিক ৪৯, ময়মনসিংহে ৫১ দশমিক ৫৪, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৭৫ দশমিক ৬১ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬২ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। ২০২৪ সালে জিপিএ-৫ পান ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন। গতবারের তুলনায় এবার জিপিএ-৫ কমেছে অর্ধেকেরও বেশি।

উল্লেখ্য, এবার মোট ১২ লাখ ৩৫ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ১১ হাজার ৪৪৬ জন এবং ছাত্রী ৬ লাখ ২৪ হাজার ২১৫ জন।

/এএইচএস/আরকে/
বিষয়:
এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট
সম্পর্কিত
ভিকারুননিসায় কমেছে জিপিএ-৫
সেই আনিসা ফেল করেছেন
ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনা-রেহানা ও টিউলিপের মামলায় আরও ৩ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে জালিয়াতিশেখ হাসিনা-রেহানা ও টিউলিপের মামলায় আরও ৩ জনের সাক্ষ্য
বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে রহস্যজনক আগুনে বৃদ্ধের মৃত্যু
বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে রহস্যজনক আগুনে বৃদ্ধের মৃত্যু
অনলাইন জুয়া, পর্নোগ্রাফি ও অনৈতিক বিজ্ঞাপন ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে সরকার
অনলাইন জুয়া, পর্নোগ্রাফি ও অনৈতিক বিজ্ঞাপন ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে সরকার
শেখ হাসিনা-আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন
শেখ হাসিনা-আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media