অনশন শুরু, রবিবার যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা শিক্ষকদের

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেছেন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর তারা অনশন শুরু করেন। অনশন কর্মসূচির পাশাপাশি আগামী রবিবার (১৯ অক্টোবর) যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার পরিকল্পনা করেছেন শিক্ষকরা। এ জন্য সারা দেশের আরও শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি ও অনশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আজ আমাদের পরিকল্পনা ছিল অনশন করার, তা আমরা শুরু করেছি। আমরা টিএসসিতে আজ সমাবেশ করেছি। আগামী রবিবার লংমার্চের চিন্তা রয়েছে।
এদিকে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষকদের ঢাকায় কর্মসূচিতে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়।
অনশন শুরুর আগে শতাধিক শিক্ষককে শহীদ মিনারের মূল বেদিতে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এছাড়া আশেপাশে শিক্ষকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল থেকেই শিক্ষকরা শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে একটি সমাবেশ করেন। জুমার নামাজের পর থেকে শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন। জুমার পর বৃষ্টির মধ্যেই তারা শহীদ মিনারে অবস্থান নেন।
এ সময় অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, সরকার আমাদের সঙ্গে প্রহসন করছে, তামাশা করেছে। আমাদের যে দাবিগুলো মন্ত্রণালয় ডিসাইডেড। কিন্তু এখন তারা তিনটি দাবির একটির চার ভাগের এক ভাগ মানতে চাইছেন। অন্য দুটি দাবি নিয়ে কথাই বলছে না। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ে কথা বলে এসে আমি শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করেছি, তারা এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট কিনা, তারা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন।