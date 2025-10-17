X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অনশন শুরু, রবিবার যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার পরিকল্পনা শিক্ষকদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭
শহীদ মিনারে কর্মসূচিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা (ফাইল ফটো)

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেছেন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর তারা অনশন শুরু করেন। অনশন কর্মসূচির পাশাপাশি আগামী রবিবার (১৯ অক্টোবর) যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার পরিকল্পনা করেছেন শিক্ষকরা। এ জন্য সারা দেশের আরও শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি ও অনশনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, আজ আমাদের পরিকল্পনা ছিল অনশন করার, তা আমরা শুরু করেছি। আমরা টিএসসিতে আজ সমাবেশ করেছি। আগামী রবিবার লংমার্চের চিন্তা রয়েছে।

এদিকে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষকদের ঢাকায় কর্মসূচিতে অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়।

অনশন শুরুর আগে শতাধিক শিক্ষককে শহীদ মিনারের মূল বেদিতে অবস্থান নিতে দেখা যায়। এছাড়া আশেপাশে শিক্ষকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল থেকেই শিক্ষকরা শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে একটি সমাবেশ করেন। জুমার নামাজের পর থেকে শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন। জুমার পর বৃষ্টির মধ্যেই তারা শহীদ মিনারে অবস্থান নেন।

এ সময় অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, সরকার আমাদের সঙ্গে প্রহসন করছে, তামাশা করেছে। আমাদের যে দাবিগুলো মন্ত্রণালয় ডিসাইডেড। কিন্তু এখন তারা তিনটি দাবির একটির চার ভাগের এক ভাগ মানতে চাইছেন। অন্য দুটি দাবি নিয়ে কথাই বলছে না। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ে কথা বলে এসে আমি শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করেছি, তারা এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট কিনা, তারা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন।

/এমএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
বেতনআন্দোলনশিক্ষকঅনশন
সম্পর্কিত
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের শুক্রবারের কর্মসূচি স্থগিত
আমরণ অনশনের ঘোষণা শিক্ষকদের
সর্বশেষ খবর
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্রে নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রামাণ্যচিত্রে নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কে কী বললেন
মিরপুরের উইকেট নিয়ে কে কী বললেন
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না: ইশরাক
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না: ইশরাক
ভারতে পালানোর সময় আ.লীগের দুই নেতা আটক
ভারতে পালানোর সময় আ.লীগের দুই নেতা আটক
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media