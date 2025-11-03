প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাতিল

ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে তৈরি করা সংগীত শিক্ষক পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে শরীরচর্চা শিক্ষকের পদও।
সোমবার (৩ নভেম্বর) মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাসুদ আকতার খান কয়েকটি গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, রবিবার (২ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত সংশোধিত গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আগের বিধিমালায় চারটি ক্যাটাগরির পদ ছিল, কিন্তু সংশোধনের পর দুটি ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। সংগীত ও শরীরচর্চা বিষয়ক সহকারী শিক্ষকের পদ দুটি নতুন বিধিমালায় বাদ দেওয়া হয়েছে।
অতিরিক্ত সচিব আরও জানান, নতুন বিধিমালায় একটি শব্দগত সংশোধন আনা হয়েছে। তার ভাষায়, আগে বলা ছিল, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া পদগুলোর মধ্যে ২০ শতাংশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ও ৮০ শতাংশ অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক নিয়োগ পাবেন। এখানে ‘অন্যান্য বিষয়ে’ শব্দবন্ধের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। বাস্তবে এই ৮০ শতাংশ পদ সব বিষয়ের স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।
তাই নতুন সংশোধনে ‘অন্যান্য বিষয়ে’ শব্দগুচ্ছ পরিবর্তন করে ‘বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে অন্যূন’ বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।
এর আগে গত ২৮ আগস্ট জারি হওয়া মূল নিয়োগ বিধিমালায় সংগীত ও শরীরচর্চা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদ দুটি নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বিধিমালা ঘোষণার পর থেকেই কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন সংগীত শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে।