X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক পদ বাতিল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে তৈরি করা সংগীত শিক্ষক পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে বাতিল করা হয়েছে শরীরচর্চা শিক্ষকের পদও।

সোমবার (৩ নভেম্বর) মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাসুদ আকতার খান কয়েকটি গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, রবিবার (২ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত সংশোধিত গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আগের বিধিমালায় চারটি ক্যাটাগরির পদ ছিল, কিন্তু সংশোধনের পর দুটি ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। সংগীত ও শরীরচর্চা বিষয়ক সহকারী শিক্ষকের পদ দুটি নতুন বিধিমালায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব আরও জানান, নতুন বিধিমালায় একটি শব্দগত সংশোধন আনা হয়েছে। তার ভাষায়, আগে বলা ছিল, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া পদগুলোর মধ্যে ২০ শতাংশ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ও ৮০ শতাংশ অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক নিয়োগ পাবেন। এখানে ‘অন্যান্য বিষয়ে’ শব্দবন্ধের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। বাস্তবে এই ৮০ শতাংশ পদ সব বিষয়ের স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

তাই নতুন সংশোধনে ‘অন্যান্য বিষয়ে’ শব্দগুচ্ছ পরিবর্তন করে ‘বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে অন্যূন’ বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এর আগে গত ২৮ আগস্ট জারি হওয়া মূল নিয়োগ বিধিমালায় সংগীত ও শরীরচর্চা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদ দুটি নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বিধিমালা ঘোষণার পর থেকেই কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন সংগীত শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে।

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
জাতীয়করণের দাবিতে ২১ দিনের আন্দোলনএমপিও নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরবেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা
বিদ্যালয়টির পরিবর্তিত নাম ‘উম্মুল কুরা হাই স্কুল’
৫ শতাংশ হিসাবে ৫৬ শতাংশ শিক্ষক-কর্মচারী ১২ শতাংশের বেশি পাবেন: শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সর্বশেষ খবর
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ
কাশ্মীর ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতি মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর
দুই দফায় গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ছাত্রদল নেতার অভিযোগ
দুই দফায় গুমের ঘটনায় ট্রাইব্যুনালে ছাত্রদল নেতার অভিযোগ
২২ দিনে গড়ালো ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আন্দোলন, অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত
২২ দিনে গড়ালো ইবতেদায়ি শিক্ষকদের আন্দোলন, অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media