চমকে দিলো অমিতাভ-শাহরুখ-শ্রীদেবী উত্তরসূরিরা!

মাত্র এক মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের ভিডিও। তাতেই স্মৃতিকাতর ষাটের দশকের কমিক প্রজন্ম। তারচেয়েও বিস্ময়, কাজটি করেছেন এই প্রজন্মের সাত কিশোর। ততোধিক চমক, এই দলে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা, শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান এবং শ্রীদেবীর মেয়ে খুশি কাপুর!

তাদের নিয়ে জয়া আক্তার নির্মাণ করেছেন অন্যরকম একটি সিনেমা ‘দ্য আর্চিজ’। তারই প্রথম দর্শন প্রকাশ হলো শনিবার (১৪ মে)।

ষাটের দশকের যে জনপ্রিয় কমিকসের হাত ধরে একের পর এক প্রজন্মের বড় হয়ে ওঠা, তাকেই পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে চলছে টাইগার বেবি ফিল্মস। ছবিটির সহ প্রযোজনায় আর্চি কমিকস এবং গ্রাফিক ইন্ডিয়া। ছবিটি মুক্তি পাবে নেটফ্লিক্সে।

১৯৬০ সালের কাহিনি। তখনকার গেটআপ-অ্যাক্সপ্রেশন; অথচ কি দারুণ মানিয়ে নিয়েছেন শাহরুখ-কন্যা, অমিতাভ বচ্চনের নাতি আর শ্রীদেবী-বনি কাপুরের কন্যা। সঙ্গে দেখা গেছে মিহির অহুজা, ডট, যুবরাজ মেন্দা ও বেদং রায়নাকে। ভিডিওটি দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে- এরা এই প্রজন্মের কেউ।

ছয় দশক আগে ফেলে আসা সময়ের স্বাদ-গন্ধ, একগুচ্ছ মন ভরানো গান- সব নিয়েই সদলবলে পর্দায় হাজির হবে আর্চি। ছবির গানে সুর দিয়েছেন অঙ্কুর তিওয়ারি এবং দ্য আইল্যান্ডারস। জানালেন নির্মাতা জয়া।

‘দ্য আর্চিজ’ নিয়ে খুশি নেটফ্লিক্স কর্তৃপক্ষও। তারা বলছে, ‘কৈশোর, তারুণ্য, বন্ধুত্ব, প্রথম প্রেম থেকে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা- ছেলেবেলা পেরিয়ে বড় হয়ে ওঠার সব গল্পই ধরা থাকবে এই ছবিতে। প্রত্যেক প্রজন্মই খুঁজে পাবেন মনের মতো কিছু না কিছু।’

