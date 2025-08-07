সিঙ্গাপুরে মাস্টারক্লাসে আমন্ত্রিত পূজা সেনগুপ্ত

ড্যান্স থিয়েটার বিষয়ক মাস্টারক্লাস পরিচালনার জন্য ‘সিঙ্গাপুর র্যাফেলস মিউজিক কলেজ’-এ ভিজিটিং ফেলো হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার ও নির্দেশক এবং তুরঙ্গমী’র আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ও সাংস্কৃতিক উদ্যোক্তা পূজা সেনগুপ্ত।
৭ আগস্ট এক মেইলবার্তায় তুরঙ্গমী’র যুগ্ম প্রচার সম্পাদক জয়তী রায় এমনটাই জানান।
আগামী ১২-১৩ অগাস্ট সিঙ্গাপুর র্যাফেলস মিউজিক কলেজে এই মাস্টারক্লাসটি পরিচালনা করবেন পূজা সেনগুপ্ত। ড্যান্স থিয়েটার নির্মাণে তার নিজস্ব নির্মাণ কৌশলের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ক এই মাস্টারক্লাসে অংশ নিবেন কলেজের নৃত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর ক্লাসের শিক্ষার্থীরা।
পূজা সেনগুপ্ত নির্দেশিত ড্যান্স থিয়েটার ও কোরিওগ্রাফিগুলোর মধ্যে ওয়াটারনেস, অনামিকা সাগরকন্যা, নন্দিনী, হোচিমিন, অদম্য, ধরা তরু কাব্য, অরণ্যা, রেজুলিউশন অন্যতম।