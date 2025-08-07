X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
মেহজাবীনের পর...

বিনোদন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪০
রুম্মান রশীদ খান ও মেহজাবীন চৌধুরী

মেহজাবীন চৌধুরীকে নিয়ে অভিষেক হলো রুম্মান রশীদ খানের পডকাস্ট জীবন। ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ নামের এই পর্বটি প্রশংসিত হয়েছে বেশ। আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে মেহজাবীনের চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন সাদিয়া আয়মান।

এমনটাই নিশ্চিত করেছেন হোস্ট রুম্মান রশীদ খান।

নতুন পর্বটি একযোগে প্রচার হবে ৯ আগস্ট রাত ৯টায়, মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ।

রুম্মান রশীদ খান এবারের পর্ব প্রসঙ্গে বলেন, ‘প্রায় ১২০ মিনিট সময়ে সাদিয়া আয়মান এমন অনেক কথা বলেছেন, যা তিনি আগে কখনও কোনও শো-তে বলেননি বা এতটা খোলামেলাভাবে বলেননি। কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে নির্মাতা রেদওয়ান রনি সাদিয়া আয়মানকে প্রশ্ন করেন, বিয়ে কবে করছেন? এই প্রশ্নের প্রসঙ্গ ধরেই সাদিয়া আয়মানের বিয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলাপ হলো। আশা করছি দর্শকরা আমাদের গল্প উপভোগ করবেন।’

রুম্মান রশীদ খানের সঞ্চালনায় ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল।

/এমএম/
