শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
এবার টরন্টো সফরে ‘আলী’

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:২২আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩৪
কান সৈকতে আলী চরিত্রে অভিনয় করা আল আমিন

কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ার পর সদ্য শুরু হওয়া ৭৩তম মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয় আদনান আল রাজীবের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী’।

সম্প্রতি আরেকটি সুখবর এলো এই সিনেমাটি ঘিরে। এবার টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও নির্বাচিত হয়েছে এ চলচ্চিত্রটি। শুক্রবার (৮ আগস্ট) এমনটাই জানান নির্মাতা।

আদনান আল রাজীব জানিয়েছেন, উৎসবের শর্টকাট কম্পিটিশন বিভাগে জায়গা পেয়েছে ‘আলী’।

তার ভাষায়, ‘উৎসবের ৫০তম আসরে জায়গা পাওয়াটা আমাদের জন্য ভীষণ আনন্দের। ছবিটিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য উৎসবের সিলেকশন কমিটিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।’

আগামী ৪ সেপ্টেম্বর উৎসবের ৫০তম আসরের পর্দা উঠছে কানাডার টরন্টো শহরে, নামবে ১৪ সেপ্টেম্বর। উৎসবে অংশ নিতে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর টরন্টো উড়াল দেবে ‘আলী’ টিম।

উপকূলীয় একটি শহরের গল্পে নির্মিত সিনেমাটির নামভূমিকায় অভিনয় করছেন নোয়াখালীর ছেলে আল আমিন। তার মায়ের ভূমিকায় আছেন ইন্দ্রানী সোমা।

‘আলী’র চিত্রনাট্য লিখেছেন ফিলিপাইনের আরভিন বেলারমিনো ও কাইলা রোমেরো। 

প্রযোজনায় ‘ক্যাটালগ’। এটি আদনান আল রাজীব, তানভীর হোসেন, ক্রিস্টিন ডি লিওন ও আরভিন বেলারমিনোর যৌথ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।

/এমএম/
