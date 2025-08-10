X
‘জুলাই কন্যা’ কণ্ঠশিল্পী খেয়া

বিনোদন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৮আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৭
মালিহা তাবাসসুম খেয়া

জুলাই বিপ্লবের সময় ছাত্র-জনতার সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন কণ্ঠশিল্পী মালিহা তাবাসসুম খেয়া। রাজপথে দাঁড়িয়ে গানের সুরে সুরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকবার পুলিশি জেরার মুখেও পড়েছিলেন কণ্ঠশিল্পী।

তবু আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি খেয়া।

এবার সেই সাহসিকতার জন্য ‘জুলাই কন্যা’র খেতাব পেলেন খেয়া। 

৮ আগস্ট ঢাকার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে এই পুরস্কার প্রদান করে মৎস্য ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়। 

খেয়া বলেন, ‘আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি পুরস্কারটি পেয়ে। সামনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবো।’

