যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জয়ার সিনেমার রেকর্ড

অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর নির্মাণে লেডি সুপারস্টার জয়া আহসান অভিনীত ‘ডিয়ার মা’ চলচ্চিত্রটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রেকর্ড গড়লো। মাত্র তিনদিনে প্রায় অর্ধশত সিনেমা হলে মুক্তি পায় ছবিটি।
ছবিটির প্রথম দিনের আয় ১১১০০ ডলার। এর আগে কলকাতার কোনও চলচ্চিত্র এত অল্প সময়ে এই গ্রস কালেকশন করতে পারেনি।
ছবিটির বিপণন প্রতিষ্ঠান বায়োস্কপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, ‘‘একটা ভালো গল্পের ছবি সবসময় দর্শকদের মন জয় করে। সেক্ষেত্রে ‘ডিয়ার মা’ দেখার পর একজন দর্শকও মুগ্ধতা ছাড়া কথা বলেননি। এটাই অনিরুদ্ধ রায়ের ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আর আমি মনে করি বাংলা ভাষার যে কোনও চলচ্চিত্রের সাফল্য মানে বাংলা নিয়ে কাজ করা প্রতিটি শিল্পীর জয়।’’
জয়া আহসান বলেন, ‘অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী আসলে সম্পর্কের গল্প বলতে ভালোবাসেন। তাই তার মুভিগুলো পারিবারিক ও মনস্তাত্বিক। পরিবার নিয়ে ছবি দেখতে আসুন, এই কথাগুলো আমরা সব ছবির ক্ষেত্রে বলতে পারি না। এই ছবিটির বিশেষত্ব এটাই। এটা পরিবার নিয়ে দেখার মতো একটা মুভি।’
ছবিটি প্রথম সপ্তাহে অর্ধশত সিনেমা হলে মুক্তি পেলেও পরের সপ্তাহে এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে বায়োস্কপ ফিল্মস জানায়। উল্লেখ্য, ‘অন্তহীন’, ‘অনুরণন’, ‘পিংক’খ্যাত নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর কোনও বাংলা ছবি নির্মাণ করলেন। বর্তমানে নির্মাতা অনিরুদ্ধ ও ছবিটির প্রযোজক ইন্দ্রানী মুখার্জী ‘ডিয়ার মা’র আন্তর্জাতিক মুক্তি উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক স্টেটে ছবিটির প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন।
ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে জয়া আহসান ছাড়াও অভিনয় করেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, নন্দিকা দাস, চন্দন রায় সান্যাল, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকে।