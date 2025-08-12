X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
টেইলর সুইফটের ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’

বিনোদন ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৩আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৩
টেইলর সুইফট

বিশ্বসংগীত শাসন করছেন টেইলর সুইফট। ফলে বরাবরই তার নতুন গান ও কনসার্টের জন্য মুখিয়ে থাকে ভক্তরা। ২০২৪-এ প্রকাশিত ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ অ্যালবাম স্পটিফাই স্ট্রিমিংয়ে ইতিহাস গড়ার পর থেকেই শ্রোতারা উন্মুখ, নতুন অ্যালবামের খবর জানতে।

অবশেষে সেই খবরটি দিলেন টেইলর। ১১ আগস্ট রাতে তার ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশের ঘোষণা দেন এই পপ তারকা। অ্যালবামের নাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’। সেই সঙ্গে সুইফটের ওয়েবসাইটে প্রি-অর্ডারের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এটি। তবে প্রকাশের তারিখ এখনও জানানো হয়নি।

এর আগে ২০২৪ সালে প্রকাশিত ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ স্পটিফাইয়ের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া অ্যালবামের রেকর্ড গড়ে।

সূত্র: ভ্যারাইটি

টেইলর সুইফটের ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জয়ার সিনেমার রেকর্ড
মায়ের হাত ধরে মেয়ের অভিষেক
অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে আছি: প্রেমিক প্রসঙ্গে জয়া
আবার ভিকি-নিশো জুটি, সঙ্গে নাবিলা
