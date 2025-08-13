X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’

বিনোদন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৩
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’

শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম রিয়েলিটি শো বলা হয় ‘নতুনকুঁড়ি’কে। বিটিভির উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে এটি শুরু হয়। ২০০৫ সালের পর থেকে এটি অলিখিত কারণে বন্ধ থাকে।

টানা দুই দশক পর সেই আয়োজনটি ফের হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পর্দায়। আগামী ১৫ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতার আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদন করার নিয়ম জানা যাবে বিটিভির ওয়েবসাইটে। 

বিটিভির ডিজি মাহবুবুল আলম জানান, পুরো দেশকে ১৯টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রাথমিক বাছাই চলবে। সেখান থেকে বিজয়ীরা যাবে বিভাগীয় বাছাই পর্বে। অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত বাছাই ও ফাইনাল প্রতিযোগিতা ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। 

বিটিভি কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রাথমিক বাছাই পর্বের ১৯টি অঞ্চল হলো; ঢাকা-১ (ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ), ঢাকা-২ (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী), ঢাকা-৩ (ফরিদপুর, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর), ময়মনসিংহ-১ (ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা), ময়মনসিংহ-২ (টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর),  সিলেট (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ), রংপুর-১ (রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা), রংপুর-২ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়), রাজশাহী-১ (রাজশাহী, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনা), রাজশাহী-২ (বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ), খুলনা-১ (খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা), খুলনা-২  (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল), খুলনা-৩ (কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা), বরিশাল-১ (বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর), বরিশাল-২ (পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা), চট্টগ্রাম-১ (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার), চট্টগ্রাম-২ (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি), চট্টগ্রাম-৩ (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এবং চট্টগ্রাম-৪ (নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী)। 

এই জেলাসমূহের শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক ভেন্যু নির্ধারিত হয়েছে।

অভিনয়, আবৃত্তি, গল্পবলা/কৌতুক, সাধারণ নৃত্য/উচ্চাঙ্গ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান/ আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত ও হামদ-নাত এই ৯টি বিষয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ‘ক’ শাখার প্রতিযোগীদের (ছেলে-মেয়ে) বয়সসীমা ৬ থেকে ১১-এর নিম্নে এবং ‘খ’ শাখার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। 

‘নতুন কুঁড়ি’র ফাইনাল প্রতিযোগিতা ২ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

বিটিভি
