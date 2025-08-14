‘স্টার নাইট’-এ ন্যানসি

এবার ‘স্টার নাইট’ সেলিব্রিটি শোতে এসে জীবনের গল্প শোনাবেন কণ্ঠশিল্পী ন্যানসি। ১৫ আগস্ট রাত ৯টায় মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচার হবে এই পর্বটি।
অনুষ্ঠানে সংগীতজীবনের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিজীবনের অনেক অপ্রকাশিত কথা বলবেন তিনি। বলবেন ইন্ডাস্ট্রিতে পথচলায় ভালো-মন্দ নানারকম অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প। সেই সাথে তার সহকর্মী, কাছের বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা তার সম্পর্কে বলবেন। মৌসুমী মৌয়ের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন অজয় পোদ্দার।
প্রযোজক পোদ্দার জানান, অনুষ্ঠানে গল্পের পাশাপাশি ন্যানসির প্রিয় গান, নাটক এবং চলচ্চিত্রের ক্লিপিংসও দেখানো হবে।