১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৯
দিব্য জ্যোতি ও আমির খান

দিব্য জ্যোতি। তরুণ অভিনেতা। তারচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি তারকা দম্পতি নাট্যকার ও অভিনেতা বৃন্দাবন দাস এবং অভিনেত্রী শাহনাজ খুশির যোগ্য উত্তরসূরি।

দিব্যরা যমজ দুই ভাই। অন্যজন সৌম্য। অভিনয়ে যুক্ত তিনিও। চেহারায় তাদের এতই মিল, নাম গুলিয়ে ফেলা যায় সহজেই। যেমন এই ঘরের সর্বশেষ চমক সিনেমা ‘উৎসব’। এতে সৌম্যর অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক। একইভাবে শ্যাম বেনেগালের ‘মুজিব’ সিনেমায় মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন দিব্য।

সেই দিব্যর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা বলিউড আমিরের সঙ্গে! অর্থাৎ আমির খান। ঢাকা কিংবা মুম্বাইয়ের রাস্তায় নয়। দু’জনের দেখা হলো অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের রাস্তায়।

তথ্যটি জানালেন দিব্যর উচ্ছ্বসিত মা শাহনাজ খুশি।

খুশির ভাষায়, ‘মেলবোর্নের রাস্তায় দিব‍্যর স্বপ্নের নায়ক আমির খানের সাথে হঠাৎ দেখা! অতঃপর বাংলাদেশের অভিনেতা হিসাবে পরিচয় দেয়া, কথা বলা, মুম্বাইয়ে শ্যাম বেনেগাল স্যারের সাথে কাজের কথা শুনে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পিঠ চাপড়ে আদর করে দিলো দিব্যকে!’ পুরো পরিবার দিব্যকে আমির জানালেন, বেনেগালের অতিশয় ভক্ত তিনিও। এরমধ্যে দিব্য-আমির একসঙ্গে তুললেন ছবিও। 

সেই ছবিটি পোস্ট করে শাহনাজ খুশি বলেন, ‘অচেনা-অখ্যাত একজন শিল্পীর (দিব্য) প্রতি তাঁর (আমির খান) মতো একজন শিল্পীর এমন বিনয় নিশ্চয় দিব‍্যর জন্যও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।’

