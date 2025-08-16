X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রথমবার টেলিভিশনে কালজয়ী শবনম

বিনোদন রিপোর্ট
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪৯
শবনম

‘রূপনগরের রাজকন্যা’খ্যাত চলচ্চিত্রের কালজয়ী নায়িকা-অভিনেত্রী শবনম-এর জন্মদিন আজ বাদে কাল (১৭ আগস্ট)। এ উপলক্ষে প্রথমবার তিনি হাজির হলেন কোনও টিভি অনুষ্ঠানে। 

১৯৬১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মুস্তাফিজ পরিচালিত ‘হারানো দিন’ চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে ক্যামেরার সামনে প্রথম আবির্ভূত হন। এর পূর্বে তিনি এহতেশাম পরিচালিত ‘এ দেশ তোমার আমার’ চলচ্চিত্রে নৃত্যশিল্পী হিসেবে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন। 

১৯৬২ সালে উর্দু চলচ্চিত্র ‘চান্দা’তে অভিনয় করে সমগ্র পাকিস্তানে তারকাখ্যাতি অর্জন করেন। ষাট থেকে আশি দীর্ঘ তিন দশক ধরে একটানা অভিনয় করে নায়িকা খ্যাতি ধরে রেখেছিলেন তিনি। সর্বশেষ ১৯৯৯ সালে কাজী হায়াত পরিচালিত ‘আম্মাজান’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন শবনম। 

চলচ্চিত্রের দীর্ঘ ও সফল ক্যারিয়ার পেরিয়ে এই প্রথম কোনও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে বসলেন শবনম। তার আশিতম জন্মদিন (১৭ আগস্ট) উপলক্ষে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন।  শবনম ও আবদুর রহমান সাংবাদিক আবদুর রহমান-এর উপস্থাপনা ও পরিচালনায় চ্যানেল আইতে ‘শবনম: রূপনগরের রাজকন্যা’ শিরোনামের বিশেষ অনুষ্ঠানে এসে বলেছেন তার স্মৃতিময় জীবনের নানা গল্প। 

অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে ১৭ আগস্ট রাত ৮টা ২৫ মিনিটে চ্যানেল আইতে।

অভিনেত্রী শবনম ‘এ দেশ তোমার আমার’, ‘হারানো দিন’, ‘আমার সংসার’, ‘কখনো আসেনি’, ‘চোর’, ‘জোয়ার ভাটা’, ‘জুলি’, ‘নবারুণ’, ‘নাচঘর’, ‘নাচের পুতুল’, ‘সন্ধি’, ‘রাজধানীর বুকে’, ‘সহধর্মীনি’সহ বাংলা উর্দু মিলিয়ে ১৮০টির অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
প্রথমবার টেলিভিশনে কালজয়ী শবনম
প্রথমবার টেলিভিশনে কালজয়ী শবনম
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
হঠাৎ রাস্তায়...
হঠাৎ রাস্তায়...
হলিউডে অভিনয় করবেন জাহিদ হাসান!
হলিউডে অভিনয় করবেন জাহিদ হাসান!
মঞ্চের যে নাটক শিশুদের জন্য নয়
মঞ্চের যে নাটক শিশুদের জন্য নয়
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media