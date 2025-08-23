X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
প্রকাশ্যে রুমনের নতুন একক গান

বিনোদন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:০১আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১২:০১
আশফাকুল বারী রুমন

প্রকাশ পেয়েছে ‘পার্থিব’ ব্যান্ডের প্রধান আশফাকুল বারী রুমনের নতুন গান ‘চাও যদি’। মাহমুদ খুরশিদের লেখা গানটির সুর করেছেন রুমন নিজেই। সংগীতায়োজন করেছেন যৌথভাবে মীর মাসুম ও রুমন। ভিডিও বানিয়েছেন রাহি আব্দুল্লাহ।

২১ আগস্ট সন্ধ্যায় গানচিত্রটি প্রকাশ পায় ইউটিউবসহ অন্তর্জালের নানাবিধ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে। গানটি থেকে মিলছে ভালোই প্রশংসা। জানান রুমন।
 
গানটি তৈরি প্রসঙ্গে রুমনের বয়ান এমন, ‘গানের কথা সুরকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেক ক্ষেত্রেই। বিশেষত আমি যখন অন্য গীতিকবিদের লেখায় সুর করি। তাতে করে সুরে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ বাড়ে। এই গানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মাহমুদ খুরশিদ ভাইয়ের অসম্ভব সুন্দর কথাগুলোর ভিত্তিতেই এই গানের জন্ম। আর সংগীতায়োজনে আমরা চেষ্টা করেছি গানটাকে কমপ্লিমেন্ট করতে শুধু, বেশি কিছু করতে চাইনি।’ 

গানের গীতিকবি মাহমুদ খুরশিদ বলেন, ‘রুমন অনেক আগে আমাকে গান দিতে বলেছিলো। আমি হঠাৎ একদিন তাকে আমার একটি কবিতা পাঠাই। ভেবেছিলাম দেখি না কী করে। পাঠাবার একটু পরেই দেখি সে সুর করে পাঠিয়ে দিলো! সুরটার মাঝে আমি আমার ভাবনার স্পষ্ট ছোঁয়া পেলাম। এভাবেই শুরু। গানটা ভালো হয়েছে মনে হয় আমার। শ্রোতাদেরও ভালো লাগছে বলে টের পাচ্ছি।’ 

‘চাও যদি’ পাওয়া যাচ্ছে রুমনের ইউটিউব চ্যানেল রুমন, স্পটিফাই, অ্যাপেল মিউজিক, ডিজার, সাভানসহ সমস্ত অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।

বলা ভালো, ব্যান্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে ‘চাও যদি’ রুমনের অষ্টম একক গান। পাশাপাশি তার এক মিনিটের গানের এক্সপেরিমেন্টাল অ্যালবাম ‘অপ্রচলিত’তেও ৮টি এক মিনিটের গান ছিলো। যা এরমধ্যে প্রকাশিত।  

জাও যদি:

 

