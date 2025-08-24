আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড-এ দেশের প্রথম অটোমোটিভ সিনেমা

সাইফ সারোয়ার, প্রথম বাংলাদেশি অটোমোটিভ কনটেন্ট নির্মাতা। তার স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘গো বিয়ন্ড’ বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মোটর ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (আইএমএফএ-২০২৫)-এর ‘বেস্ট ইনডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম’ বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে।
যা প্রথম বাংলাদেশি অটোমোটিভ চলচ্চিত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর গৌরব এনে দিয়েছে।
সাইফের ‘গো বিয়ন্ড’ সিনেমাটি অ্যাওয়ার্ডসের ১২টি ভিন্ন বিভাগের মোট ২৪২টি মনোনীত চলচ্চিত্রের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে জায়গা করে নিয়েছে।
সাইফ সারোয়ার এ সম্পর্কে বলেন, ‘লন্ডনের এই আন্তর্জাতিক আয়োজনে মনোনীত হওয়া শুধু একটি স্বীকৃতি নয়, এটি একটি স্বপ্নের জয়গান। এই মনোনয়ন আমার পথচলার সূচনা। আমি থামবো না, যতক্ষণ না ফর্মুলা ১-এর গর্জন বাংলাদেশি লেন্সে উঠে আসে।’
বিশ্বের শীর্ষ ফিল্মমেকার ও ইন্ডাস্ট্রি জায়ান্টদের নিয়ে গঠিত এই প্ল্যাটফর্মে ‘গো বিয়ন্ড’-এর মনোনয়ন প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের প্রতিভাও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থান করে নিতে পারে।
সিনেম্যাটিক গল্প বলার ধারা ও উচ্চমাত্রার ভিজ্যুয়ালের মিশ্রণে তৈরি ‘গো বিয়ন্ড’, যা সাইফ সারোয়ারের নিজস্ব ভিজ্যুয়াল স্টাইলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।
সাইফ সারোয়ার একজন অটোমোটিভ কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবে পরিচিত, তার ১২ বছরের ক্যারিয়ারে ৬ বছরের বেশি সময় অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন।
সাইফ সারোয়ার বলেন, ‘‘আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি, কনটেন্ট নির্মাণের মূল বিষয় হলো নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা। প্রতিটি প্রজেক্ট আমার জন্য নিজেকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ। ‘গো বিয়ন্ড’-এর মাধ্যমে আমি সেই সীমাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে চেয়েছি।”
সাইফ জানান, ‘গো বিয়ন্ড’ চলচ্চিত্রটি ছিল একটি মডিফাইড ফোর্ড রেঞ্জার ওয়াইল্ডট্র্যাক গাড়ির অ্যাকশন ও অফ-রোড অ্যাডভেঞ্চারের গল্প— যা সিনেম্যাটিকভাবে ধারণ করা হয়েছে।
আগামী ২ অক্টোবর, লন্ডনের ঐতিহাসিক আলেকজান্দ্রা প্যালেস-এ নবনির্মিত ভিক্টোরিয়ান থিয়েটারে আয়োজিত হবে ইন্টারন্যাশনাল মোটর ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এর এক্সক্লুসিভ ব্ল্যাক টাই অ্যাওয়ার্ড শো।