অভিনয়শিল্পী সংঘের বিশেষ কর্মশালা

বিনোদন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০
নতুন সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন তৌকীর আহমেদ

অভিনয়শিল্পী সংঘ বাংলাদেশ-এর আয়োজনে সংগঠনের নতুন তালিকাভুক্ত সদস্যদের জন্য ‘যোগাযোগ ও দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। 

২২ ও ২৩ আগস্ট নিকেতনে সংঘের কার্যালয়ে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ৪০ জন সদস্য। কর্মশালায় বক্তব্য রাখছিলেন নির্মাতা মাসুদ মহিউদ্দিন (ডানে) কর্মশালায় অভিনয় শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বিভিন্ন অঙ্গনের গুণীজন। তারা হলেন তৌকীর আহমেদ, মাসুদ মহিউদ্দিন, মাহমুদ মানজুর, জনি হক, সৈয়দ আহমেদ শাওকি, কনক খন্দকার, অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন কাওসার বিপ্লব ও স্বাধীন গোস্বামী।  নতুন সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন রাজিব সালেহীন কর্মশালার সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আজাদ আবুল কালাম বলেন, ‘সদস্যদের উত্তরোত্তর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতেও বিভিন্ন আঙ্গিকের কর্মশালা আয়োজনে অভিনয়শিল্পী সংঘ সচেষ্ট থাকবে।’

এর আগে ২২ আগস্ট কর্মশালা উদ্বোধন করেন সংঘের প্রাক্তন সভাপতি আহসান হাবীব নাসিম।  নতুন সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন জনি হক ও মাহমুদ মানজুর (ডানে) এই কর্মশালাটির পরিকল্পনা করেন রাজিব সালেহীন। সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন এ কে আজাদ সেতু। অভিনয়শিল্পী সংঘ বাংলাদেশ-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতায় কর্মশালাটি সম্পন্ন হয়। বামে কর্মশালার পরিকল্পক রাজিব সালেহীন, মাঝে দুই সাংবাদিক পরামর্শক জনি হক ও মাহমুদ মানজুর এবং ডানে সমন্বয়ক এ কে আজাদ সেতু

/এমএম/
