মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
মা হলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা

বিনোদন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৭আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৭
বামে বিয়েতে আসিফ ও বুশরা এবং ডানে পুত্র কোলে বুশরা

প্রথমবার মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন কণ্ঠশিল্পী বুশরা শাহরিয়ার। ২২ আগস্ট রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে দুপুর ১২টা ১৮ মিনিটে শিল্পীর কোল আলো করে জন্ম নেয় পুত্র ইয়াজদান নওয়াব। 

নবজাতক ও মা দুজনই সুস্থ আছেন এবং সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

বুশরা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এটা অন্যরকম এক অনুভূতি। যা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সবাই আমার পুত্রের জন্য দোয়া করবেন।’

গর্ভাবস্থায় শুরুতে পিএইচডি পড়াশুনার জন্য বুশরা ভারতে অবস্থান করছিলেন। পরবর্তীতে সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে আসেন। 

রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য দীর্ঘসময় গানের জগৎ থেকে দূরে থাকলেও খুব দ্রুতই নতুন গান নিয়ে শ্রোতাদের মাঝে ফিরে আসবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন বুশরা। 

সর্বশেষ বুশরার গাওয়া ‘একশো নালিশ’, ‘তোমায় যদি’, ‘উৎসবের বাংলাদেশ’,  ‘দহন’ সিনেমায় ‘আমার সকাল হাসে’ নামের গানগুলো ভালো জনপ্রিয়তা পায়।

বলা দরকার, বুশরা শাহরিয়ার ও আসিফ নাওয়াব চিশতি বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন ২০২৩ সালের ১৭ জুন রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে।

