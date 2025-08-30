রাহাত ফতেহ আলীর নতুন বাংলা গান

X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
বিনোদন রিপোর্ট
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৪আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২৪
রাহাত ও রুবাইয়াত

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় পাকিস্তানি কণ্ঠশিল্পী রাহাত ফতেহ আলী খান। তার গানে বুঁদ হয়ে আছে আরব সাগর থেকে ভারত মহাসাগরের সীমারেখা। সেই অসামান্য সফল কণ্ঠের সঙ্গে এবারে যুক্ত হলো বাংলাদেশের রুবাইয়াত জাহান। 

দুই কণ্ঠের মিশেলে এবার আসছে নীরব ভালোবাসার গান ‘তুমি আমার প্রেম পিয়াসা’। 

কবির বকুলের লেখা ও রাজা কাশেফের সুর-সংগীতে লন্ডনে চিত্রায়িত গানটির ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন রাহাত নিজেই। 

রাহাতের সহশিল্পী রুবাইয়াত জাহান বলেন, ‘আমার কাছে মনে হলো, আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আমি মনে করি, এটা আমার জীবনের অন্যতম একটি অর্জন।’

ধ্রুব মিউজিক স্টেশন (ডিএমএস) জানায়, আগামী ২ সেপ্টেম্বর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে গানচিত্রটি।

বলা দরকার, আগেও পাকিস্তানি এই শিল্পী বাংলা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। 

/এমএম/
