সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
এবার ‘ছোটদের কৃষি’

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৬
চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’-এর ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন হতে যাচ্ছে। আসছে নতুন অনুষ্ঠান ‘ছোদের কৃষি’। 

শিশুদের নিয়ে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় থাকছেন যথারীতি শাইখ সিরাজ। 

এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শাইখ সিরাজ বলেন, ‘‘শহর ও গ্রামের শিশু-কিশোরদের কৃষির প্রতি আগ্রহী করতেই ‘ছোটদের কৃষি’। বর্তমান সময়ে অনলাইন আসক্তি কমিয়ে এনে নতুন প্রজন্মকে ফলজ গাছপালা এবং ফসলের প্রতি আগ্রহী করার জন্য এই প্রয়াস।’’ 

‘ছোটদের কৃষি’ প্রচার হবে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে।

/এমএম/
