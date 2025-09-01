এবার ‘ছোটদের কৃষি’

চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘হৃদয়ে মাটি ও মানুষ’-এর ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন হতে যাচ্ছে। আসছে নতুন অনুষ্ঠান ‘ছোদের কৃষি’।
শিশুদের নিয়ে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় থাকছেন যথারীতি শাইখ সিরাজ।
এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শাইখ সিরাজ বলেন, ‘‘শহর ও গ্রামের শিশু-কিশোরদের কৃষির প্রতি আগ্রহী করতেই ‘ছোটদের কৃষি’। বর্তমান সময়ে অনলাইন আসক্তি কমিয়ে এনে নতুন প্রজন্মকে ফলজ গাছপালা এবং ফসলের প্রতি আগ্রহী করার জন্য এই প্রয়াস।’’
‘ছোটদের কৃষি’ প্রচার হবে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা ৫ মিনিটে।