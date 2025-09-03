X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
বাবার জন্মদিনে মেয়ের পরিবেশনা

বিনোদন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩২আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩৭
বাবা ও মেয়ে

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক, পরিচালক ও প্রযোজক বুলবুল আহমেদ। ১৯৩৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকার আগামসি লেনে জন্ম নেন তিনি। 

গুণী এই অভিনেতার ৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান ‘মহানায়কের গান’ সিজন-২। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এই উপলক্ষে বুলবুল আহমেদের বড় মেয়ে তাহসিন ফারজানা তিলোত্তমা শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ গেয়ে শোনাবেন তার বাবার অভিনীত ছবির জনপ্রিয় গান।

সত্তর ও আশির দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক ছিলেন বুলবুল আহমেদ। ‘দেবদাস’ সিনেমার মাধ্যমে তিনি যেমন দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন, তেমনি তার অভিনীত অসংখ্য ছবির গান আজও কালজয়ী হয়ে আছে। সেই গানগুলোকেই নতুনভাবে তুলে ধরেছিলেন তাহসিন ফারজানা ‘মহানায়কের গান’-এর প্রথম সিজনে।

তিলোত্তমা মনে করেন, ‘এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেবল বাবার প্রতি শ্রদ্ধা নয়, বরং বাংলাদেশি সংগীতকে সমৃদ্ধ করতে যারা অবদান রেখেছেন-সেসব গুণী গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদেরও স্মরণ করা হবে এই আয়োজনের মাধ্যমে।’ 

‘সিলন টি’ নিবেদিত সিজন-২ এর প্রথম উপহার হিসেবে থাকছে ‘সঙ্গিনী’ সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘দুটি মন যখন কাছে এলো’।

আয়োজকরা জানান, ‘মহানায়কের গান’ সিজন-২ দর্শকের মনে প্রথম সিজনের মতোই দাগ কেটে যাবে।

প্রসঙ্গত, বুলবুল আহমেদের আসল নাম তাবাররুক আহমেদ। ১৯৬৮ সালে ‘পূর্বাভাস’ নাটকের মধ্য দিয়ে তার অভিনয় জীবন শুরু হয়। তার বড় পর্দায় অভিষেক হয় ১৯৭৩ সালে ‘ইয়ে করে বিয়ে’ চলচ্চিত্র দিয়ে। ৪৪ বছরের মিডিয়া জীবনে বুলবুল আহমেদ প্রায় ৩০০ নাটক এবং দুই শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেন। তার অভিনীত সর্বশেষ চলচ্চিত্র হচ্ছে ‘দুই নয়নের আলো’। তিনি চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন।

বুলবুল আহমেদের স্ত্রী অভিনেত্রী ডেইজি আহমেদ। এই দম্পতির তিন সন্তান হলেন মেয়ে তাহসিন ফারজানা তিলোত্তমা, ঐন্দ্রিলা আহমেদ এবং ছেলে শুভ।

/এমএম/
