X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প

বিনোদন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৪
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প

গবেষণা বলে, বাংলা সংগীতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায় নব্বই দশক। এই সময়টাতে অডিও ইন্ডাস্ট্রি ও সিনেমার গান চলেছে সমানতালে।

নব্বই দশকের কালজয়ী সব গানের গল্প নিয়ে নতুন একটি অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে মাছরাঙা টেলিভিশনে। ‘নাইনটিজ মিউজিক স্টোরি’ নামের এ অনুষ্ঠান প্রচার হবে প্রতি শনিবার রাত ১২টায়। 

৬ সেপ্টেম্বর প্রচার হবে প্রথম পর্ব। এই পর্বে গল্প করবেন সংগীতশিল্পী আগুন। একই দিনে আগুনের বন্ধু জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সালমান শাহ’র মৃত্যুবার্ষিকী। 

১৯৯২ সালে ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমায় গান করে গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান আগুন। সালমান শাহেরও প্রথম সিনেমা ছিলো এটি। এই সিনেমায় গান করতে গিয়ে সালমানের সাথে বন্ধুত্ব হয় আগুনের। পরবর্তীতে সালমানের বেশিরভাগ গানেই কণ্ঠ দিয়েছেন আগুন। তাই দু’জনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এ অনুষ্ঠানে গানের গল্পের পাশাপাশি সালমান শাহকে নিয়েও কথা বলেছেন আগুন। 

নব্বই দশকের গোড়ায় ‘সাডেন’ ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে যাত্রা হয় আগুনের। পরবর্তীতে প্লেব্যাকের জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে ওঠেন তিনি। অনুষ্ঠানে সে সময়কার অনেক স্মৃতিকথা শোনা যাবে তার কাছ থেকে। বাবা প্রখ্যাত সুরকার, সংগীত পরিচালক খান আতাউর রহমান এবং প্রয়াত ব্যান্ডতারকা আইয়ুব বাচ্চু’র কথা বলতে গিয়ে অঝোরে কাঁদেন আগুন। হুমায়ুন আহমেদের সিনেমায় গান করতে গিয়ে অন্যরকম এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। বলেছেন তার তুমুল জনপ্রিয় গান ‘আমার স্বপ্নগুলো’ সৃষ্টির গল্প। অনুষ্ঠান সেটে আগুন রিয়াদ শিমুলের গ্রন্থনায় অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন এস এম হুমায়ুন কবির। 

অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে প্রযোজক বলেন, ‘নব্বই দশক আমাদের সংগীতের অন্যতম সোনালী অধ্যায়। বিশেষ করে ব্যান্ড সংগীতের একটা উম্মাতাল জোয়ারে মাতোয়ারা ছিলো তখনকার প্রজন্ম। এ অনুষ্ঠানে সেই নস্টালজিক সময়ের গল্প বলবেন জনপ্রিয় ব্যান্ডতারকা এবং সংগীতশিল্পীরা। গল্পের পাশাপাশি গানও শোনাবেন। আশা করি, অনুষ্ঠানটি দর্শকদের জন্য উপভোগ্য হবে।’

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
বাবার জন্মদিনে মেয়ের পরিবেশনা
বাবার জন্মদিনে মেয়ের পরিবেশনা
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিনে...
সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিনে...
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media