মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
বিনোদন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৫আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯
দেশের প্রথম টিভিভিত্তিক রিয়েলিটি শো বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) তুমুল সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’। দেশের বিনোদন জগতের অনেক শিল্পীই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রায় দুই দশক পর আবারও শুরু হচ্ছে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের এই প্রতিযোগিতা। এতে অংশগ্রহণ করার আবেদনের শেষ সময়সীমা ছিল গত ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবার বেড়েছে আবেদনের সময়সীমা।

বিটিভি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন কুঁড়ি’র আবেদনের সময়সীমা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ কারণে আঞ্চলিক অডিশনের তারিখ কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও এ-সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা নতুন কুঁড়ি-২০২৫ ব্যানারে ক্লিক করে অথবা সরাসরি বিটিভির ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। ইতিমধ্যে যারা আবেদন করেছেন, তারাও ডাউনলোড মেন্যু থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।

এর আগে বিটিভি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, এ প্রতিযোগিতার জন্য পুরো দেশকে ১৯টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রাথমিক বাছাই চলবে। সেখান থেকে বিজয়ীরা অংশ নেবে বিভাগীয় বাছাই পর্বে। তারপর অনুষ্ঠানটির চূড়ান্ত বাছাই ও ফাইনাল প্রতিযোগিতা ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

অভিনয়, আবৃত্তি, গল্প বলা/কৌতুক, সাধারণ নৃত্য/উচ্চাঙ্গ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান/ আধুনিক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত ও হামদ-নাত এই ৯টি বিষয়ে ‘ক’ ও ‘খ’ শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। 

‘ক’ শাখার প্রতিযোগীদের (ছেলে-মেয়ে) বয়সসীমা ৬ থেকে ১১ এর নিচে এবং ‘খ’ শাখার ক্ষেত্রে ১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। 

‘নতুন কুঁড়ি’র ফাইনাল প্রতিযোগিতা ২ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

/এমএম/
