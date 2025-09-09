X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৯আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান

৯৮তম অস্কার আসরের জন্য বাংলাদেশের সিনেমা আহ্বান করা হলো। নির্বাচিত সিনেমাটি বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে।

সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অস্কার বাংলাদেশ কমিটিতে জমা দিতে আগ্রহী পরিচালক-প্রযোজকের ছবিটি অবশ্যই বাংলা ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র হতে হবে।

জানানো হয়, ১ অক্টোবর ২০২৪-এর পর এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর আগে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে ধারাবাহিকভাবে ৭ (সাত) দিন বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শিত ইংরেজি সাব–টাইটেলসহ যে কোনও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চলচ্চিত্রটির উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশি পরিচালকের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সিনেমাটি নির্মিত হতে হবে। চলচ্চিত্রটি একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস (এএমপিএএস)-এর সমস্ত প্রযুক্তিগত এবং যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হবে। এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ (বিএফএফএস)।

জমা দেওয়ার নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রযোজক/স্বত্বাধিকারী নিম্নোক্ত বিষয়সহ চলচ্চিত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিষয়গুলো কী? একটি পূরণকৃত আবেদন ফর্ম (সমন্বয়কারী, অস্কার বাংলাদেশ কমিটি, বিএফএফএস থেকে পাওয়া যাবে), প্রকাশের তারিখ এবং প্রদর্শনী চালানোর প্রমাণ (সর্বনিম্ন ৭ দিন), দুটি ডিভিডি/ ব্লু-রে স্ক্রিনার বা একটি নিরাপদ ডিজিটাল লিঙ্ক, প্রেস কিট, গল্প সংক্ষেপ এবং চলচ্চিত্রের মূল ক্রেডিট।

এই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী চলচ্চিত্র প্রযোজকদের উদ্দেশে বলা হয়, জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টা। জমা দিতে হবে বিএফএফএস কার্যালয়ে: প্ল্যানার্স টাওয়ার, ৩য় তলা, ১৩/এ সোনারগাঁও (বীর উত্তম চিত্তরঞ্জন দত্ত) রোড, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০।

অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আয়োজনে ২০২৬ সালের ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ৯৮তম অস্কারের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়ার ডলবি থিয়েটারে ২৪টি শাখায় দেওয়া হবে পুরস্কার।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
বেড়েছে আবেদনের সময়সীমা
বেড়েছে আবেদনের সময়সীমা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media