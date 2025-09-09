X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৫আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৫
তৌসিফ মাহবুব

কাজল আরেফিন অমির ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর প্রথম দুটি সিজনে কাবিলা, হাবু, পাশা, শুভদের পাশাপাশি নেহাল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তৌসিফ মাহবুব। চরিত্রটি নিয়ে বেশ প্রশংসিত হয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ সিজনে অন্যান্য চরিত্র থাকলেও দেখা যায়নি নেহালকে!

৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঘটা করে নির্মাতা পক্ষ জানালো সেই নেহালের ফেরার খবর। জানানো হলো, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর সিজন ৫-এর আসন্ন পর্বগুলোতে দেখা যাবে নেহাল ওরফে তৌসিফ মাহবুবকে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয়া হয়। যেখানে তৌসিফ মাহবুবসহ উপস্থিত ছিলেন কাজল আরেফিন অমি, বঙ্গের চিফ অব কনটেন্ট মুশফিকুর রহমান মঞ্জুসহ ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর অন্যান্য শিল্পীরা। সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিষ্টরা বর্তমানে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে বুম ফিল্মের ইউটিউব চ্যানেলে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ সিজন ৫ উন্মুক্ত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিমাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বঙ্গের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে আট পর্ব করে দেখা যাচ্ছে।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
৯৮তম অস্কারে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র আহ্বান
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ
বেড়েছে আবেদনের সময়সীমা
বেড়েছে আবেদনের সময়সীমা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media