X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘আরেক জন্মে’ আরশ খান

বিনোদন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪০আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১১
একটি দৃশ্যে সুনেরাহ ও আরশ

অসুস্থতা ইস্যুতে সাম্প্রতিক সময়ে আরশ খান বেশ চর্চায় রয়েছেন গণমাধ্যমে। তার সুস্থতা নিয়ে তৈরি হয়েছে কিছু শঙ্কা আর ভুলবোঝাবুঝিও। তবে সেসব কাটিয়ে আরশপ্রেমীদের জন্য এলো আনন্দখবর।

মুক্তি পাচ্ছে আরশের নতুন নাটক ‘আরেক জন্মে’। এতে অভিনেতাকে পাওয়া যাবে কেয়ারলেস প্রেমিক শুভর চরিত্রে। আর প্রেমিকা নীলা চরিত্রে দেখা যাবে সুনেরাহ বিনতে কামালকে।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ইশতিয়াক আহমেদের গল্প, চিত্রনাট্য ও নির্মাণে এই নাটকের গল্পটা এমন, শুভ ও নীলার প্রেমটা অনেক বছরের। কিন্তু নীলার প্রতি শুভর একটা খাপছাড়া কেয়ারিং ছিলো সবসময়। নীলা ডাকলে শুভকে পেতো না যথাসময়ে। কেন যেন একটা টিউন হচ্ছিলো না দুজনের।

এরপর গল্পের বাঁক ঘোরে নীলার মামার চরিত্রের মাধ্যমে। 

নাটকটি প্রসঙ্গে নির্মাতা ভাষ্য এমন, ‘আমি আসলে কাগজে হোক আর ভিজ্যুয়াল হোক, বরাবরই একটা ভিন্ন গল্প বলার চেষ্টা করি। এবারও সেই চেষ্টাটি ছিলো। দেখা যাক, মুক্তির পর দর্শক-সমালোচকরা কী বলেন। তবে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলি, শুভ ও নীলার চরিত্র দুটিকে সত্যিই প্রাণ দিয়েছেন আরশ ও সুনেরাহ।’ বিভিন্ন দৃশ্যে আরশ ও সুনেরাহ ‘ঘুড়ি’খ্যাত সংগীতশিল্পী লুৎফর হাসানের প্রযোজনায় নাটকটি প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে আজ (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় গানচিল ড্রামা অ্যান্ড সিনেমা চ্যানেলে।

এতে আরশ-সুনেরাহ ছাড়াও অভিনয় করেছেন নাদের চৌধুরীসহ অনেকেই।  

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
‘আরেক জন্মে’ আরশ খান
‘আরেক জন্মে’ আরশ খান
লাইফ সাপোর্টে ফরিদা পারভীন
লাইফ সাপোর্টে ফরিদা পারভীন
‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’
‘মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে শূন্য করে গেছে মা-বোনেরা’
রাবা খানের গল্পে নিধির নির্মাণে...
রাবা খানের গল্পে নিধির নির্মাণে...
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media