বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
পুজোর আমেজে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ‘ফেরেশতে’

বিনোদন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৮
সিনেমার দৃশ্যে জয়া আহসান

দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান অভিনীত বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র ‘ফেরেশতে’ ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তির কথা থাকলেও সেটি আর হচ্ছে না। মুক্তির একদিন আগে সিনেমা সংশ্লিষ্টরা এমন তথ্যই জানালেন।

সঙ্গে চূড়ান্ত হলো নতুন তারিখও। ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের সব মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পাবে ছবিটি। হল সংক্রান্ত জটিলতাই ছবিটি মুক্তির তারিখ পিছিয়েছে বলেন জানান সংশ্লিষ্টরা। তাছাড়া সামনে শুরু হবে পূজার আমেজ। সেই উৎসবে দর্শকরা ছবিটি উপভোগ করতে পারবেন বলেও মনে করছেন তারা।

তিন বছর ধরে ‘ফেরেশতে’ নিয়ে দর্শক ও সংবাদকর্মীদের নিয়মিত প্রশ্ন শুনতে হতো জয়াকে— ‘কবে মুক্তি পাবে ছবিটি’। মুক্তির তারিখ ঘোষণার পর এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে।

বর্তমানে কলকাতায় অবস্থান করছেন জয়া আহসান। গত ৭ সেপ্টেম্বর তিনি সেখানে উড়াল দেন। সম্প্রতি এডভেন্ট অ্যাক্টর স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড আয়োজিত গ্লোবাল ইনফ্লুয়েঞ্জার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। ব্যক্তিগত কিছু কাজও সেরে এই সপ্তাহেই ঢাকায় ফিরবেন। দেশে ফিরে ‘ফেরেশতে’র প্রচারণায় অংশ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন এই তারকা। সিনেমার একটি দৃশ্যে সহশিল্পীর সঙ্গে জয়া আহসান ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম পরিচালিত এই সিনেমায় সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প উঠে আসবে। এই কাজকে জয়া বলেছেন ভীষণ চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা। তার ভাষায়, ‘আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভেতরে যে সংগ্রামী ও সাহসী চরিত্র রয়েছে, তাদেরই একজনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি। পুরো টিম সহযোগিতা করায় কঠিন শুটিং সুষ্ঠুভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।’

নির্মাণের পর থেকেই ছবিটি ঘুরে বেড়িয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে। ইরানের মর্যাদাপূর্ণ ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে মানবিক বার্তার জন্য ছবিটি জিতেছে জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এর উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবেও প্রদর্শিত হয়েছিল ‘ফেরেশতে’। ভারতের গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও হয়েছে প্রশংসিত।

ছবির মূল অভিনেতা ও প্রযোজক সুমন ফারুক বলেন, ‘‘আমরা যেমন বিদেশি সিনেমা দেখে তাদের সংস্কৃতি জানতে পারি, তেমনি ‘ফেরেশতে’ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির গল্প তুলে ধরেছে। প্রান্তিক মানুষের যে গল্প উচ্চবিত্ত সমাজ সহজে ভাবে না, সেই গল্প বলেছে সিনেমাটি। বিদেশে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি, এবার আমাদের দেশের দর্শকরা হাততালি দেবেন বলে আশা করছি।”

জয়া আহসান ও সুমন ফারুক ছাড়াও সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা এবং শিশুশিল্পী সাথী। প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন সুমন ফারুক, আর সহ-প্রযোজক হিসেবে যুক্ত ছিলেন জয়া আহসান নিজেও। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন বাংলাদেশের মুমিত আল-রশিদ, যিনি ফারসি ও বাংলার অনুবাদেও কাজ করেছেন ফয়সাল ইফরানের সঙ্গে। সিনেমার একটি দৃশ্যে সহশিল্পীদের সঙ্গে জয়া আহসান

জয়া আহসান
