শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
‘দোতং পাহাড়’ পেরিয়ে সোহানের ‘রুংরাং’

বিনোদন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫
সোহান আলী

‘চল দোতং পাহাড় জুম ঘরে/ পূর্ণিমা রাত বরষাজুড়ে/ জীবন জুয়ার আসর বসাব’-গানটি পাহাড়প্রেমীদের কাছে যেন ‘থিম সং’ হয়ে উঠেছে। ২০২১ সালে এটি প্রকাশ করেছিলেন সোহান আলী। বান্দরবানের গহীনে থাকা দোতং পাহাড় এবং সেখানকার অপূর্ব প্রকৃতির বয়ান করেছেন গানে। 

চার বছর পর ফের পাহাড় নিয়ে ফিরলেন সোহান। মাধ্যম গান। এবারের গানটির শিরোনাম ‘রুংরাং’। এই নামেও একটি পাহাড় রয়েছে বান্দরবানে। তবে এবারের গান শুধুই পাহাড় ঘিরে নয়, বরং এখানে তিনি বিপন্ন পাখি ধনেশের কথাও বলেছেন। উদ্দেশ্য, গানটির মাধ্যমে মানুষ যেন এই বিপন্ন পাখি সম্পর্কে জানতে পারে, এটিকে রক্ষায় সচেতন হয়। এছাড়া রাতারগুল কিংবা ভেলা খুমের মতো প্রকৃতির অপূর্ব নিদর্শনগুলোর কথাও ‘রুংরাং’-এ উল্লেখ করেছেন সোহান। 

৯ সেপ্টেম্বর রাতে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানচিত্রটি প্রকাশ করেছেন সোহান। বরাবরের মতো নিজেরই কথা, সুর ও সংগীতে গেয়েছেন তিনি। এবার ভিডিওটাও বানিয়েছেন সোহান। 

তিনি বলেন, ‘‘পাহাড়ের প্রতি আমার অসামান্য ভালোলাগা থেকেই কয়েকটা গান করতে চেয়েছি। ‘দোতং পাহাড়’-এর পর ২০২২-এর শেষের দিকে ‘রুংরাং’ লিখেছিলাম। আমরা যখন শহুরে জীবনযাপনে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে যাই, তখন কল্পনার মাধ্যমে পাহাড়ের সৌন্দর্য ঘুরে আসার এক জার্নি আছে গানটিতে। তবে এই গানের মূল উদ্দেশ্য ভিন্ন, গানটির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় ধনেশ পাখির সংরক্ষণের কথা বলতে চেয়েছি। অপূর্ব এ পাখিটা যেন প্রকৃতিতে টিকে থাকে, পাহাড়ের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেই যেন সেখানে উন্নয়ন হয়, সেটাই আমার চাওয়া।’’
 
রুংরাং:

 

