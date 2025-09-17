X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পূজা উৎসবে দুই বাংলার গান ‘একই ভুল হবে না আর’

বিনোদন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪১আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪১
মডেল পল্লবী ও কণ্ঠশিল্পী শোভন

প্রকাশ হলো পূজা উৎসবকে সামনে রেখে দুই বাংলার শিল্পীদের মেলবন্ধনে ভালোবাসার গান ‘একই ভুল হবে না আর’। বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী গীতিকবি জুলফিকার রাসেলের কথায় গানটির সুর করেছেন ভারতের গুণী সংগীত পরিচালক টুনাই দেবাশীষ গাঙ্গুলি।

কলকাতার শোভন গাঙ্গুলির কণ্ঠে রেকর্ড করা বিশেষ গানটির ভিডিওতে মডেল হয়েছেন পল্লবী ও দেবরাজ। এটি নির্মাণ করেছেন নীলাদ্রি।

১৬ সেপ্টেম্বর গানচিত্রটি প্রকাশ হয়েছে জুটি মিউজিকের ব্যানারে, ইউটিউব চ্যানেলসহ বিশ্বের নামজাদা অডিও স্ট্রিমিং সাইটগুলোতে।

গানটি প্রসঙ্গে টুনাই দেবাশীষ গাঙ্গুলি বলেন, ‘উৎসবে নতুন গান করবো না, তা তো হয় না। তাছাড়া বন্ধু জুলফিকার রাসেলের লেখায় সুর করার মজাটাও আলাদা। আমরা একসঙ্গে অনেক গান করেছি। আরও গান জমা আছে আমাদের। এই গানটা পুজোর উপহার হিসেবে শ্রোতাদের দিলাম। সবাইকে পুজোর আগাম শুভেচ্ছা।’

একই ভুল হবে না আর: এদিকে গীতিকবি জুলফিকার রাসেল বলেন, ‘অনেকদিন পর একটা নতুন গান রিলিজ হলো। এর পুরো কৃতিত্ব বন্ধু টুনাই-এর! শোভন চমৎকার গেয়েছে। শ্রোতাদের ভালো লাগলেই আমাদের কাজ পূর্ণতা পাবে।’

কণ্ঠশিল্পী শোভন গানটি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের টুনাই দা এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত গীতিকবি রাসেল দা আমার অসম্ভব পছন্দের দু’জন মানুষ। তাদের কথা-সুরে এই গানটি করতে পেরে আমার ভালো লেগেছে। আশা করছি শ্রোতা-দর্শকদেরও ভালো লাগবে।’

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
পূজা উৎসবে দুই বাংলার গান ‘একই ভুল হবে না আর’
পূজা উৎসবে দুই বাংলার গান ‘একই ভুল হবে না আর’
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
ম্যানিলায় যাচ্ছেন ঢাকার মেয়ে আকসা 
ম্যানিলায় যাচ্ছেন ঢাকার মেয়ে আকসা 
‘ডেমন স্লেয়ার’ ফ্রাঞ্চাইজির নতুন চমক বাংলাদেশে
‘ডেমন স্লেয়ার’ ফ্রাঞ্চাইজির নতুন চমক বাংলাদেশে
সুরবিহারের বর্ষপূর্তিতে ‘শরৎ উৎসব’
সুরবিহারের বর্ষপূর্তিতে ‘শরৎ উৎসব’
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media