X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্কুবা ডাইভিংয়ে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৫আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৫
জুবিন গার্গ

ভারতের জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গার্গ মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন এই শিল্পী। 

কাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) তিনি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য একটি সাংস্কৃতিক উৎসবে পারফর্ম করার কথা ছিল।

৫২ বছর বয়সী এই শিল্পী, যিনি ‘ইয়া আলি’ গানটির জন্য বিশেষ খ্যাতি পান।

জানা গেছে, মৃত্যুর আগে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে একটি ক্রুজে ছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ১০ মিনিটে তিনি মারা যান।

মৃত্যুর খবরটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন  আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, ‘আমি কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটার কাছ থেকে ফোনে এই দুঃখজনক সংবাদটি পেলাম। এই ক্ষতি বর্ণনা করার মতো কোনও শব্দ নেই। আমরা এক অমূল্য সম্পদ হারালাম।’

বলা দরকার, জুবিন গার্গ ভারতের আসাম অঞ্চলের সন্তান।

সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য উত্তর-পূর্ব সাংস্কৃতিক উৎসব আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে, আর জুবিন গার্গ শনিবার তার ব্যান্ড নিয়ে মঞ্চে ওঠার কথা ছিল।

১৯৭২ সালের ১৮ নভেম্বর জন্ম নেওয়া জুবিন ছিলেন একাধারে গায়ক, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, সংগীত প্রযোজক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত যুব মহোৎসব পাশ্চাত্য একক পরিবেশনায় স্বর্ণপদক লাভ করার পর জুবিনের জীবনের মোড় পাল্টে যায়। ১৯৯২ সালে অসমিয়া অ্যালবাম ‘অনামিকা’ মুক্তির মাধ্যমে জুবিন পেশাদার সংগীতজগতে প্রবেশ করেন।

২০০৬ সালে অনুরাগ বসুর ‘গ্যাংস্টার’ সিনেমার ‘ইয়া আলী’ গানে কণ্ঠ দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন জুবিন। তার পর তিনি হয়ে ওঠেন সমগ্র ভারত তথা হিন্দিসংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছে পছন্দের এক নাম। 

সূত্র: এনডিটিভি

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
স্কুবা ডাইভিংয়ে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু
স্কুবা ডাইভিংয়ে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু
ওটিটিতে মহামারিকালের সেই সিনেমা  
ওটিটিতে মহামারিকালের সেই সিনেমা  
স্ত্রীর জীবনের গল্প নিয়ে স্বামীর সিনেমা নির্মাণ
স্ত্রীর জীবনের গল্প নিয়ে স্বামীর সিনেমা নির্মাণ
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
‘এই শহরে এসেছিলাম বহু দূরের গ্রাম থেকে’
‘এই শহরে এসেছিলাম বহু দূরের গ্রাম থেকে’
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media