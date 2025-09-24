X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
তরুণ শিল্পীদের নিয়ে নবীন নির্মাতার সিনেমা

বিনোদন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯
একটি দৃশ্যে সালমি নাওভী ও সাদনিমা বিনতে নোমান

ফুড আর ফ্যাশনের মুখোমুখি অবস্থানের কথা শোনা যায় না, বরং এ দুটি বিষয়ের মিল পাওয়া যায় অনেকখানে। ফুড বা খাবার অনেকভাবেই এসেছে ফ্যাশন বা সাজ–পোশাকে, আবার ফ্যাশন সচেতনরা যা কিছু মেনে চলেন, তার মধ্যে খাবার অন্যতম। ফুড আর ফ্যাশনের এমন সব সহাবস্থানের পরও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি জানাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি নাকি এ দুইয়ের মধ্যে ক্যাওস বা ঝামেলা তৈরি হবে। 

১৬ সেপ্টেম্বর থেকে এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়ে আসছিল প্ল্যাটফর্মটি।

২৪ সেপ্টেম্বর জানা গেল এর কারণ। চরকি অরিজিনাল ফিল্মের ঘোষণা দিতেই এতসব আয়োজন। ফিল্মটির নাম ‘লিটল মিস ক্যাওস’। এর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে ফুড আর ফ্যাশন। নির্মাণ করেছেন মাহমুদা সুলতানা রীমা। নির্মাতার এটিই প্রথম ওয়েব ফিল্ম। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দুষ্টু–মিষ্টি সময়কে একটু অন্যরকমভাবে পর্দায় আনার চেষ্টা করেছেন তিনি। 

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ইরা–কে কেন্দ্র করে ফিল্মটির কাহিনি। খুবই ফ্যাশনেবল এই তরুণীর ঝামেলাপূর্ণ (ক্যাওটিক) জীবনের গল্প বলেই ফিল্মটির নাম ‘লিটল মিস ক্যাওস’। নির্মাতা ও গল্পকার মাহমুদা সুলতানা রীমা জানান, মেট্রোপলিটনের এই ক্যাওটিক জীবনে সবারই আছে অতীতের কিছু ট্রমা আর ব্যাগেজ। সেগুলো কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের অংশ। কিন্তু এই ক্যাওটিক জার্নিতে যদি পেয়ে যাওয়া যায় একটুখানি আশ্রয় আর ভরসার জায়গা, তাহলে কেমন হয়? সেই গল্পই দেখা যাবে ফিল্মটিতে। 

মাহমুদা সুলতানা রীমা বলেন, ‘এ গল্পে বন্ধুত্ব, প্রেম, হিউমার পাবেন দর্শকরা। প্রজন্মের মধ্যেকার সম্পর্ক ও তার টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও এসেছে। এ সময়রে দর্শকরা যেভাবে ভাবতে ভালোবাসেন, সেই ঢংয়ে কাজটি করা হয়েছে। এটি একটি রোমান্টিক ড্রামেডি ঘরানার ফিল্ম।’  মাহমুদা সুলতানা রীমা ইরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ–নবীন অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান। ২৪ সেপ্টেম্বর চরকির ভেরিফায়েড পেজে প্রকাশিত পোস্টারে বেলুন হাতে উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে। আর ইরাকে ধরে রেখেছেন মারুফ। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী। পোস্টারে যেমন তাকে একটু শান্ত লাগছে, ফিল্মের চরিত্রেও এমনই তিনি। এলোমেলা ইরাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন মারুফ। তরুণ নির্মাতা তার তরুণ অভিনয়শিল্পী এবং কুশলীদের দিয়ে কেমন কাজ করিয়েছেন সেটা দেখা যাবে পর্দাতেই। রীমা মনে করেন, একটা গল্পের যে সব বিষয় থেকে দর্শকরা বিনোদিত হয়, তার সবই আছে ‘লিটল মিস ক্যাওস’ ফিল্মে। 

চরকি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিগগিরই আসবে ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এর ট্রেলারসহ অন্যান্য প্রচারমূলক ভিডিও–ছবি। গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রে আরও কারা অভিনয় করেছেন তাও জানানো হবে। একইসঙ্গে জানিয়ে দেয়া হবে মুক্তির তারিখ।  

