চলছে ‘ক্রু ২’ গুঞ্জন, এলো উত্তরও

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১০
কৃতি, টাবু ও কারিনা

গত কয়েক মাস ধরেই বলিউড অঙ্গন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে আলোচনার ঝড়—আসছে কি ‘ক্রু’-এর সিক্যুয়েল? কখনও শোনা যাচ্ছে, শুটিং শুরুর প্রহর গোনা হচ্ছে, আবার কখনও খবর ছড়াচ্ছে, নায়িকারা তাদের চরিত্রে ফিরছেন। বিশেষ করে কারিনা কাপুর খান ফের সিক্যুয়েলে অভিনয় করবেন—এই জল্পনা বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে। ফলে ‘ক্রু ২’ নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন প্রযোজক রিয়া কাপুর। অনিল কাপুর ফিল্ম অ্যান্ড কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের (একেএফসিএন) পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে তিনি ‘ক্রু’-এর সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সিক্যুয়েল নিয়ে গুঞ্জনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, “বিশ্বজুড়ে ‘ক্রু’ যে ভালোবাসা, কৌতূহল আর সমালোচনামূলক প্রশংসা পাচ্ছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অনিল কাপুর ফিল্ম অ্যান্ড কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই কারিনা কাপুর খান, টাবু ও কৃতি স্যাননকে। তাদের অসাধারণ অভিনয়ের জন্য একাধিক স্বীকৃতি ও মনোনয়ন পাচ্ছেন—যার মধ্যে রয়েছে কারিনা কাপুর খানের ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন।” টাবু, কারিনা ও কৃতি যদিও ভক্ত ও মিডিয়ার মধ্যে সিক্যুয়েল নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে, প্রযোজনা সংস্থা জানিয়েছে—এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

রিয়া কাপুরের ভাষায়, “ভবিষ্যতে একেএফসিএন থেকে কী আসছে, ‘ক্রু’-এর জগত কোথায় যাবে আর কোন নতুন গল্প আমরা বলতে যাচ্ছি—সবকিছুই যথাসময়ে জানানো হবে। যখন গল্প আর সময় প্রস্তুত হবে, তখনই আমরা অফিসিয়াল ঘোষণা করবো।”

বলা দরকার, রাজেশ কৃষ্ণান পরিচালিত ‘ক্রু’ মুক্তি পায় ২০২৪ সালের মার্চে। ছবিতে প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কারিনা কাপুর খান, টাবু ও কৃতি স্যানন। তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ ও কপিল শর্মা।

গল্পটা এমন, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া একটি এয়ারলাইনে চাকরি করা তিন এয়ার হোস্টেস মাসের পর মাস বেতন পান না। এক সময় তারা জড়িয়ে পড়েন এক দুঃসাহসী সোনার চোরাচালান অভিযানে, যা বদলে দেয় তাদের জীবন।

মুক্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটির বেশি ব্যবসা করে ফেলে। ২০২৪ সালের নারীনির্ভর ছবিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম বড় হিট হয় এবং সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই প্রশংসা কুড়ায়। টাবু, কারিনা ও কৃতি ‘ক্রু’-এর সাফল্যই ভক্তদের কাছে সিক্যুয়েল প্রত্যাশাকে আরও উসকে দিয়েছে। তবে রিয়া কাপুরের সাম্প্রতিক মন্তব্যে স্পষ্ট, এখনই ঘোষণা আসছে না। গল্প ও পরিকল্পনা প্রস্তুত হলে তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে, ততদিন অপেক্ষা করতে হবে দর্শকদের।

সূত্র: এনডিটিভি

