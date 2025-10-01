২৭ বছরে চ্যানেল আই

দেশের প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল, চ্যানেল আই ২৭ বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে কোনও আয়োজন না থাকলেও পর্দা জুড়ে চলছে বর্ণাঢ্য আয়োজন।
১ অক্টোবর প্রথম প্রহরে চ্যানেল আই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে কাটা হয় জন্মদিনের কেক। উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আই-এর পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ, পরিচালক মুকিত মজুমদার বাবু ও জহিরউদ্দিন মাহমুদ মামুন এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজসহ চ্যানেল আই পরিবারের সদস্যরা।
১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর যাত্রা করে স্যাটেলাইট চ্যানেল, চ্যানেল আই।