সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
‘মনপুরা’র ব্যানারে শাকিব খানের ‘সোলজার’!

০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৪আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৫
শাকিব খান

‘মনপুরা’, ‘বিশ্বসুন্দরী’, ‘হাওয়া’র মতো নান্দনিক ও ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড। এই ব্যানারের সঙ্গে এবার যুক্ত হলেন ঢালিউডের অলিখিত কর্ণধার শাকিব খান।

৬ অক্টোবর সান ও শাকিব খানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। যে চুক্তিপত্রে লেখা আছে দুটি সিনেমার বিষয়ে। যাতে নায়ক হিসেবে থাকছেন মিস্টার খান। সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড-এর পক্ষে এই চুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অজয় কুমার কুন্ডু। হাজির ছিলেন চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী ও নায়ক শাকিব খান।

চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় শাকিব খান বলেন, ‘আমরা দেশের বাইরে দেখি, শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা মূলধারার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করে একটি ইন্ডাস্ট্রিকে বেগবান করতে প্রতিনিয়ত সাহায্য করছে। দেশের সংস্কৃতির প্রতি ভীষণ অনুরাগী শ্রদ্ধেয় অঞ্জন চৌধুরী ও তার প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করছি তাদের মতো করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও চলচ্চিত্রের স্বার্থে এগিয়ে আসবে, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাববে।’

এদিকে শাকিব খানকে পেয়ে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘শাকিব খান নিঃসন্দেহে বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় একটি নাম। ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নিয়েই তিনি ভেবেছেন, সময় দিয়েছেন। সেজন্য তাকে সাধুবাদ জানাই। তার সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন দরজা উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।’ চুক্তিপত্র হাতে বাম থেকে অজয় কুমার কুন্ডু, অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু ও শাকিব খান জানা গেছে, শাকিব খান এরই মধ্যে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড-এর প্রথম সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন। ‘সোলজার’ শিরোনামের এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করছেন পরিচালক সাকিব ফাহাদ। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে সংবেদনশীল এই সিনেমা কাহিনির অভিনবত্ব, আধুনিক নির্মাণ ও বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। 

জানা গেছে, একই ব্যানারে শাকিব খানের দ্বিতীয় সিনেমার নাম ও বিস্তারিত তথ্য শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে সান-এর পক্ষ থেকে।

শাকিব খান
