কোটি ভিউয়ের ঘরে সিএমভি’র ১০০ নাটক!

বিনোদন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০০আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০১
কোটি ভিউতে শীর্ষে থাকা তারকারা, ডানে উপরে প্রযোজক

এমন ঘটনা বিরল, গর্বের ও বিস্ময়ের। একটি ব্যানার থেকে কোটি ভিউয়ের মাইলফলক অতিক্রম করেছে ১০০টি নাটক! প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটির নাম সিএমভি।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, চলতি সপ্তাহে রুবেল হাসান পরিচালিত ‘স্পাই লাভ’ নাটকটির মাধ্যমে কোটি ভিউয়ের সেঞ্চুরি অর্জন করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় এই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি। এরজন্য তিনি ধন্যবাদ জানান দর্শকদের আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাটক ইন্ডাস্ট্রির সকলের প্রতি। কারণ এই ১০০ নাটকের সঙ্গে ঘুরে ফিরে জড়িয়ে আছে ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সকল শিল্পী-কুশলী।

এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু বলেন, ‘সিএমভি সৌভাগ্যবান এমন একটি দারুণ খবর সবাইকে জানাতে পেরে। এটা আমাদের দীর্ঘ শ্রম, মেধা ও ভালোবাসার গল্প। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই দর্শক, সমালোচক, গণমাধ্যমকর্মী ও নাটকের সঙ্গে জড়িত সকল কলাকুশলীদের প্রতি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফস এই কোটি ভিউয়ের শতক অর্জন। এই উৎসাহ নিয়ে সিএমভি সামনের দিনগুলোতে আরও মানসম্মত নাটক ও কনটেন্ট উপহারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।’

কোটি ভিউয়ের শতক অর্জনের তালিকায় নির্মাতাদের মধ্যে ১৬টি নাটক রয়েছে রুবেল হাসানের, ১২টি নাটক রয়েছেন নির্মাতা জাকারিয়া সৌখিনের, ৮টি করে নাটক রয়েছে মিফতা আনান ও মহিদুল মহিমের। এই তালিকায় আরও রয়েছেন শিহাব শাহীন, তৌফিকুল ইসলাম, ইমরাউল রাফাত, আরিয়ান, মাশরিকুল আলম, প্রবীর রয় চৌধুরী প্রমুখ।

এদিকে অভিনেতা হিসেবে তালিকায় রয়েছেন ১৮টি নাটক নিয়ে জিয়াউল ফারুক অপূর্ব, ২৬টি নাটক নিয়ে ফারহান আহমেদ জোভান, ১৯টি নাটক নিয়ে মুশফিক আর ফারহান এবং তৌসিফ মাহবুবের ১৪টি নাটক। এই তালিকায় আরও আছেন মোশাররফ করিম, আফরান নিশো, ইয়াশ রোহান, নিলয় আলমগীর প্রমুখ। কোটি ভিউয়ের সংখ্যার বিচারে তালিকায় কে কত নম্বরে আছেন ওদিকে অভিনেত্রী তালিকায় রয়েছেন ১৪টি নাটক নিয়ে মেহজাবীন চৌধুরী, ১৮ নাটক নিয়ে কেয়া পায়েল, ১৬টি নাটক নিয়ে তানজিন তিশা, ১৫টি নাটক নিয়ে তানজিম সাইয়ারা তটিনী এবং ১২টি নাটক নিয়ে নাজনীন নিহা। একই তালিকায় আরও আছেন সাবিলা নূর, তাসনিয়া ফারিণ, সাদিয়া আয়মান প্রমুখ।

যদিও প্রযোজক-পরিবেশক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু এভাবে শিল্পীদের তালিকা প্রকাশে প্রস্তুত নন। তার ভাষায়, ‘সব শিল্পীই তো সমান সংখ্যক কাজ করেননি আমাদের ব্যানারে। এমনও তো রয়েছে মাত্র দুটি নাটক করেও অনেকে কোটি ভিউয়ের তালিকায় রয়েছেন। বরং পুরো তালিকাটা দেখলে আমার মনে হয়েছে, প্রতিজন শিল্পী-নির্মাতাই তাদের সর্বোচ্চটুকু আমাদের দিয়েছেন। দর্শকরা সেটি ভালোবেসে গ্রহণও করেছেন। ১০০ নাটকের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সকল শিল্পী-নির্মাতাই রয়েছেন। এটাই হলো আসল কথা। আমরা আসলে একক কোনও নায়ক-নায়িকা-নির্মাতার ফ্রেমে না থেকে পুরো ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে এই সেঞ্চুরিতে।’

বলা দরকার, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি কোটি ভিউয়ের এই বিস্ময়কর সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে ‘সিএমভি’ নামের একমাত্র ইউটিউব চ্যানেলটির মাধ্যমে।

