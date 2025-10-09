X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ শেষে ‘দেলুপি’

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪০আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪০
রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষা ও স্থানীয় অ-অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে তুমুল প্রশংসিত হয়ে আছেন নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ নামের সিরিজ দুটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি দিয়ে রীতিমতো চমকে দিলেন দর্শকদের।

এবার নির্মাতা একই ধারায় নির্মাণ করার কথা জানালেন। নাম রেখেছেন একই রকম, ‘দেলুপি’। তবে আর সিরিজ নয়, এবার সিনেমা। মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে।

নির্মাতা তাওকীর জানান, ‘দেলুপি’ নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুপি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কাল্পনিক বাস্তবতা হিসেবে ‘দেলুপি’র গল্প লেখা। যা শুধু এই অঞ্চলের নয়, বরং একইসঙ্গে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারবে।

সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সবই স্থানীয়। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।
তাওকীর বলেন, “আমি সবসময়ই বাস্তব মানুষের গল্প বলতে চেয়েছি। ‘দেলুপি’ মূলত সেই চেষ্টারই আরেক ধাপ। এই সিনেমার প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ফ্রেম আসলে মানুষ ও তাদের জীবনের অংশ। আমার কাছে সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যিকার অনুভূতি তুলে ধরা।”

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সোশ্যাল হ্যান্ডেলের মাধ্যমে আজই (৯ অক্টোবর) ঘোষণা দেওয়া হয় তাদের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দেলুপি’র কথা।

‘দেলুপি’ সিনেমাটি শিগগিরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা।

বলা দরকার, ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘শাটিকাপ’ রাজশাহী শহরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল, যা সমালোচক ও দর্শক—দু’পক্ষের মনোযোগ কাড়ে। পরে ২০২৪ সালে আসে ‘সিনপাট’—আরও একবার আলোচনায় আনেন তরুণ এই পরিচালককে।

